Zabawy z kredkami - 6 oryginalnych pomysłów

Dowiedz się, w jaki sposób możesz urozmaicić zabawę dziecku oraz jak wspierać rozwój jego wyobraźni. A do tego będziesz potrzebować tylko... kredek!

fot. Fotolia



Zobaczcie, jak możecie zorganizować dziecku wolny czas! Te zabawy z kredkami na pewno mu się spodobają:





1. Zakładki do książek

Kredka w ulubionym kolorze może posłużyć jako zakładka do książki lub zabawka. Wystarczy ją udekorować. Przydadzą się do tego drobne elementy wycięte z kolorowego papieru, nitki, bibuła i klej.

fot. serwis prasowy Bambino



2. Tęczowy deszcz

Tęczowy deszcz to pomysł na wykorzystanie końcówek kredek woskowych. Pierwszy krok stanowi przymocowanie ich do krawędzi sztywnej kartki. Kolejny etap to wycięcie z samoprzylepnego papieru parasolki i zwierzęcia, które dziecko chce ochronić przed deszczem. Te elementy przyklej do dolnej części obrazka. Gdy wszystko jest gotowe, pozostaje roztopić kredki za pomocą np. suszarki do włosów.

fot. serwis prasowy Bambino

3. Wydrapywanka

Kartkę papieru pokryjcie grubymi warstwami kredki pastelowej tworząc nieregularne plamy. Następnie pomalujcie całą powierzchnię gęstą farbą plakatową. Gdy materiał wyschnie, wydrapcie fragmenty powstałej warstwy.

fot. serwis prasowy Bambino

4. Mistrz kalkowania

Zabawa zaczyna się od kalkowania przez kartkę wzorów różnych przedmiotów z otoczenia np. podłogi, firanki, serwetki czy sztruksowych spodni. Im więcej struktur, tym ciekawszy efekt. Ściągnięte przy pomocy kredki odciski, należy wyciąć i stworzyć z nich obrazek.

fot. serwis prasowy Bambino

5. Ukryte rysunki

Na jasnym papierze namalujcie świecą różne elementy (należy mocno dociskać wosk do kartki). Następnie pokryjcie rysunek warstwą kredki, tworząc tło. Ukryte obrazki staną się widoczne.

fot. serwis prasowy Bambino

6. Malowanie nićmi

W tym przypadku kredki posłużą za pędzelki. Do każdej z nich przywiążcie kawałek nici, której końcówkę będziecie moczyć w farbie plakatowej. Do jednej kredki można przymocować więcej nici, uatrakcyjniając rozrywkę.

fot. serwis prasowy Bambino

Na podstawie informacji prasowej Bambino