Zabawy plastyczne dla dziecka

Jak wiesz małe dzieci uwielbiają wprost rysować! Dlatego warto poświęcić uwagę rozwijaniu przez nie zdolności plastycznych. To nic, że dzieła sztuki malca nie będą przypominać na początku realnego świata! Ważne, żeby uczyło się trzymać pędzel lub kredki oraz rozwijało wyobraźnię.

Pamiętaj jednak, że zabawy rozwijające dziecko plastycznie to nie samo malowanie. Możesz także wycinać, rzeźbić lub lepić z malcem wiele ciekawych rzeczy! Zwykłe malowanie także warto uatrakcyjnić - choćby sztalugą... Ciekawą wersją są także zabawy plastyczne na dworze - np. malowanie wodą na gorącym asfalcie lub zbieranie liści i przyklejanie ich do kartonu w taki sposób, aby utworzyły oryginalną kompozycję!

Zabawy z dzieckiem na dworze

Gdy pogoda jest ładna żaden maluch nie chce siedzieć w domu! Dlatego wiele mam wybiera się z dzieckiem na spacer. Warto wiedzieć, że na dworze możesz zapewnić swojemu dziecku kilka zabaw połączonych z nauką!

Co powiesz na zabawy dla dziecka uczące go ekologii? Nie dość, że nauczysz malca dbania o środowisko, to jeszcze kreatywnie spędzicie razem czas!

Zabawy z dzieckiem w kuchni

Wiele mam ma problem - jak zająć dziecku czas podczas wykonywania domowych obowiązków - np. gotowania... To proste - najlepiej zachęcić dziecko do pomocy lub... zorganizować mu zabawę w miejscu, w którym akurat musimy trochę popracować. W ten sposób będziemy mieć dziecko na oku i zrobimy kilka czynności należących do naszych obowiązków!

Zobacz nasze propozycje zabaw z dzieckiem w kuchni!

Zabawy z dzieckiem w trakcie podróży

Podróżowanie z dzieckiem to dość specyficzne warunki... Jest mało miejsca, brakuje zabawek, a dziecko nie może doczekać się końca podróży! Dlatego lepiej jest przygotować sobie parę zabaw, aby wasza podróż minęła bezstresowo!

Zabawy świąteczne dla dziecka

Święta to szczególny czas - Ty rzucasz się w wir przygotowań, ale Twoje dziecko ciągle wymaga uwagi i chce, abyś bawiła się z nim! Oczywiście, że w czasie przygotowań do świąt masz mniej czasu dla malca, więc... wypełń go dziecku zabawą i zabawkami! Specjalnie na takie okoliczności przygotowaliśmy dla Was świąteczne kolorowanki oraz wielkanocne kolorowanki które z łatwością możesz wydrukować! Pozwolą one zająć dziecka czas i zarazem poczuć świąteczną atmosferę!

Polecamy także zabawy na święta wielkanocne! Dzięki nim dziecko z pewnością nie będzie się nudziło nawet podczas siedzenia przy stole! W końcu Wielkanoc ma mnie atrakcji niż Boże Narodzenie - nie ma choinki, prezentów... Dlatego warto pomyśleć o tym, jak zająć czas dziecka!

Zabawy z dzieckiem - wyszukiwarka zabaw

Jeśli potrzebujesz więcej zabaw, koniecznie skorzystaj z naszej wyszukiwarki zabaw dla dziecka!