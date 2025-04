Zabawy na Wielkanoc przydadzą się w okresie przed świętami, jak i w ich trakcie. Nie musisz powielać absolutnie wszystkich zwyczajów wyniesionych z rodzinnego domu. Można czerpać z tradycji, ale również dorzucać do niej swoje trzy grosze.

Reklama

Pamiętaj, że nawet włączając dzieci do wielkanocnych obowiązków, możesz zmienić je w wielkanocne zabawy czy zadania, które nie muszą kojarzyć się negatywnie. Wszystko zależy od perspektywy i podejścia. Niemniej jednak proponujemy zaopatrzyć się w pakiet zabaw i zadań wielkanocnych na czas przed świętami, jak i w rodzinne zabawy wielkanocne w ich trakcie.

Zabawa wielkanocna w porządki

Porządki przed Wielkanocą mają także wymiar symboliczny – wymiatasz z domu zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. Z pokoju malucha warto co nieco wymieść, np. zabawki, z których już wyrósł, nadmiar pluszaków, stare gry. Zaangażuj dziecko w przegląd jego dobytku, umówcie się, że rzeczy dobre, ale już niepotrzebne oddacie potrzebującym. Zaoferuj też, że część zabawek można sprzedać i załóżcie skarbonkę, by zbierać fundusze na nowe zabawki.

Wieniec wielkanocny DIY

Z drutu uformuj kółko. Przepleć na nim gałązki bukszpanu, bazie, zioła, zawilce i przywiąż je do niego wstążeczką. Teraz przytwierdź do wianka, np. za pomocą pistoletu do klejenia na gorąco, kolorowe wydmuszki. Wieniec zawieś na drzwiach lub udekoruj nim świąteczny stół. Koniecznie przejrzyj inne pomysły na dekoracje wielkanocne do domu.

fot. Adobe Stock

Malowanie pisanek

Jest to tradycja i zabawa wielkanocna w jednym. Takie przedsięwzięcie wymaga trochę czasu i przygotowań. Nawet jeśli dziecko jeszcze niezbyt dobrze trzyma w rączce pędzelek lub kredkę, choć jedno jajeczko musi być jego autorstwa. Ułożysz je na honorowym miejscu w koszyku ze święconką.

Malowanie jajek to świetne wielkanocne domowe prace plastyczne. Jeśli idziecie święcić jajka do kościoła, a dzieci jest dwoje, licz się z tym, że każde z nich zechce nieść ten skarb. Zamiast ustalać, kto kiedy niesie koszyk, lepiej od razu przygotować dwa.

Jak to zrobić? Ile domów, tyle sposobów malowania jajek i inspiracji, jak malować pisanki. Pędzelek i farbki albo pisaki dają dużo możliwości. Jajka możesz także ozdabiać, wiążąc na nich kokardki z kolorowych wstążek, owijając je w serwetki z wielkanocnym wzorem, czy stemplując. Starsze dziecko może podjąć się bardziej ambitnego zadania – wydrapywania wzorków na jajkach gotowanych w wywarze z łupinek cebuli. Przejrzyj nasze pomysły na oryginalne jaja wielkanocne.

Wielkanocna palma DIY

To zadanie najlepiej, aby było wykonane przed Niedzielą Palmową, która przypada na tydzień przed Wielkanocą. Według tradycji przygotowywano ją z gałązek wierzby, bukszpanu, malin, a nawet porzeczek, a do ozdabiania używano kwiatów, mchu, ziół czy kolorowych piórek. Zamiast kupować palmę z suszonych traw i zbóż lub bazi, możecie przygotować wspólne dzieło. Możliwe, że zainspiruje was do kolejnych kreatywnych prac plastycznych na Wielkanoc.

Jak to zrobić? Podziel zadania: dziecko formuje paluszkami bazie, czyli małe kuleczki z waty, które przyczepia do gałązki, owijając je zieloną klejącą taśmą. Ty robisz kwiaty z bibuły i umieszczasz na gałązkach. Z tak powstałych roślin razem układacie bukiet, czyli palmę do dekoracji świątecznego stołu.

Zabawy wielkanocne - figurki z masy solnej

Dzieci uwielbiają masę solną - jest ona stosunkowo prosta w wykonaniu i świetnie sprawdza się jako element zabawy podczas świąt czy zwykłego weekendu.

Dla dzieci ogromną frajdą jest lepienie figurek z masy solnej. Jest ona stosunkowo łatwa do przygotowania, a do jej wykonania potrzebne będą:

2 szklanki mąki,

2 szklanki soli,

woda.

Wsyp do miski sól oraz mąkę i wymieszaj ze sobą. Zagnieć ciasto. Po przygotowaniu masy pozostaje wam się już tylko bawić - możecie uformować wielkanocnego zajączka lub kurczaczka albo stworzyć pisanki. Wstaw je do piekarnika nastawionego na 100°C na ok. 1 godzinę, a potem malujcie je farbami.

Kalendarz wielkanocny

Warto stworzyć kalendarz wielkanocny na podobieństwo kalendarza adwentowego. Może on przygotować dziecko (i rodzinę) do wspólnego przeżywania tych dni. Do takiego kalendarza można włożyć zadania wielkanocne lub drobne upominki czy symbole związane ze świętami. Może to być np. baranek wielkanocny czy kolorowanka-pisanka do pokolorowania, które wymuszą rozmowę o tradycjach i znaczeniu symboli wielkanocnych.

Kartki wielkanocne DIY

Przygotowanie kartek wielkanocnych DIY to świetny sposób na ciekawe zajęcie dla znudzonego zwykłym rysowaniem malucha. Narysuje, zapakuje w kopertę, zaniesie na pocztę i wyśle do cioci – to dla dziecka nie lada gratka, a przy okazji dobra lekcja składania życzeń (maluchy muszą się nauczyć, czego można życzyć innym), bo na odwrocie – z pomocą rodzica – zostanie wpisany wspólnie wymyślony tekst czy życzenia wielkanocne.

Jak to zrobić? Nawet jeśli twój artysta jest bardzo mały, może namalować pocztówkę, np. dłońmi albo nawet stópkami. Możecie też nagrać film z życzeniami, wierszykami albo piosenkę i wysłać ją przez internet.

Ozdabianie domu i pokoju dziecka

Mieszkanie posprzątane, teraz czas na świąteczne akcenty. Nie wiesz, czym zająć dziecko, gdy szykujesz świąteczne wypieki? Przeglądanie pudła z wielkanocnymi dekoracjami zajmie je na trochę. Pozwól maluchowi decydować, gdzie położyć drewniane pisanki czy puchate kurczaczki. Nie zapominaj, że Wielkanoc nie może ominąć dziecinnego pokoju.

Pamiętaj, że dzieci nawet ze zwykłego kartonu potrafią stworzyć niesamowity pojazd, a gdy dodatkowo znajdą wielkanocne akcesoria, mogą samodzielnie wymyślić zabawy wielkanocne.

fot. Adobe Stock

Sianie rzeżuchy i podlewanie

Aby założyć najmniejszy ogródek świata, wystarczy talerzyk i płat ligniny. Pomóż małym paluszkom starannie rozsypać nasionka rzeżuchy. To trening cierpliwości i opiekuńczości: każdego dnia rano przed śniadaniem przypilnuj, by dziecko podlało rzeżuchę wodą, zraszało palcami.

Jak wyhodować rzeżuchę?

A może wersja dla zaawansowanych? Kup w kwiaciarni wiosenne kwiaty: cebulę hiacynta, krokusów i poszukaj w domu ładnych naczynek, w których posadzisz je z dzieckiem. Potem pozostaje tylko postawić je na parapecie, podlewać i czekać, aż zakwitną.

Turlanie jajek - zabawa wielkanocna w święta

Warto zainspirować się wielkanocnymi obyczajami, które są kultywowane w innych krajach. W północnej Anglii praktykuje się zwyczaj turlania jaj: jaja ugotowane na twardo są turlane po zboczu i jajo, które najdalej się sturla wygrywa. Często też wielkanocną zabawą przy stole jest stukanie się jajami ugotowanymi na twardo: przegrywa ten, którego skorupka pęknie pierwsza.

Z kolei niemiecką tradycją jest ukrywanie pisanek, czekoladowych zajączków w różnych zakamarkach domu lub ogrodu; zadaniem dzieci jest znalezienie jak największej liczby ukrytych „skarbów” - wówczas mówi się, że o upominkach od zajączka.

Wielkanocny teatrzyk - idealna zabawa dla dziecka

Zabawa w teatrzyk jest znakomitym sposobem na przezwyciężenie nudy. Dzieci uwielbiają bawić się w świecie fikcji, w którym nie ma żadnych ograniczeń i wszystko jest możliwe. W ten sposób maluch nie tylko rozwija swoją kreatywność, ale także kształtuje swoje umiejętności komunikacyjne. Można kupić lub samemu wykonać „skarpetkowe marionetki”, które będą odgrywały główną rolę w przedstawieniu. Wykorzystajcie do tego skarpetki, różnokolorowe guziki i ścinki materiału.

Po wykonaniu marionetek pozostaje tylko zabawa według rozmaitych scenariuszy. Święta wielkanocne to niesamowita okazja do spędzenia czasu z pociechą i nadrobienie wychowawczych zaległości. Posiadanie dziecka to wielka odpowiedzialność, która nierozerwalnie wiąże się z poświęcaniem każdej wolnej chwili. I niech opieka nad maluchem nie ogranicza się tylko do włączenia bajki.

Reklama

Więcej w wielkanocnym klimacie: Wielkanocne pisanki ombre, wełniane i inne - modne inspiracjeJak przygotować śniadanie wielkanocne?

20 pomysłów na wielkanocny obiad

Szmaciany króliczek wielkanocny krok po kroku