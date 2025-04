Dwulatek, choć niekiedy już odpieluchowany lub samodzielnie jedzący posiłki, potrzebuje stymulacji i bliskości rodzica. Jeśli nie chcesz włączać mu bajek lub dawać zeszytów z naklejkami - posłuż się naszą listą zabaw z dwulatkiem, które rozbudzą w was zew dobrej zabawy. Zapewne w międzyczasie sama wpadniesz na nowe, ciekawe pomysły wspólnych (i nie) aktywności.

Zabawy z dwulatkiem w domu i na dworze

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na wspólne spędzanie czasu na zabawie - warto wówczas, by rodzic odłożył na bok laptop czy smartfon, bo nawet najlepsza zabawa z rodzicami może stracić na uroku, gdy tata lub mama nie koncentrują się na przeżywaniu wspólnych chwil. Dwulatek doskonale wyczuwa, kiedy zabawa jest „na siłę”.

Warto też pokusić się o zrobienie wspólnie mas sensorycznych, np. absolutny hit - slime, czyli glutek. Do różnych prac plastycznych przyda się też klej z mąki, który przy okazji jest o wiele mniej toksyczny.

Skok do dziury

Zabawa polega na wzmacnianiu aktywności fizycznej i wspieraniu rozwoju motorycznego. Ruch to podstawa i dostarcza pozytywnych emocji.

Kilka pasków do spodni - 3 lub 4 - zapnij na ostatnie dziurki i utwórz z nich koła lub kształty im podobne. Rozłóż w różnych miejscach na podłodze. Zadaniem dziecka jest wskakiwać do dziur, najlepiej jedna po drugiej. Jeśli maluch boi się skakać sam, rób to razem z nim, pomóż mu. Możecie udawać zajączki i żabki, włączając wesołą, skoczną muzykę dla maluchów.

Zabawa w kręgle

Wykorzystaj puste butelki po napojach czy mleku. Ustaw je w linii tak, by były całkiem blisko dziecka. Na podłodze rozłóż pasek - granicę, której maluch nie może przekroczyć. Zabawa z dwulatkiem polega na umiejętnym zbiciu wszystkich kręgli - lub chociaż jednego :) Dziecko ćwiczy precyzję i koncentrację.

Zabawki bawią się w chowanego

Jeśli dwulatek ma swoje ulubione zabawki, weź kilka z nich i schowaj w różnych zakamarkach jego pokoju opowiadając, co teraz np. robi pan miś. Jeśli dziecko załapie zabawę i dobrze zna pomieszczenie, bez trudu odnajdzie zaginionych przyjaciół. Przy okazji utrwalisz w nim wiedzę, gdzie należy odkładać świeże pranie czy jak dbać o swoje zabawki tak, by już się nie ukrywały!

Moje oczy widzą

Zabawa nie wymaga żadnych rekwizytów - tylko waszej koncentracji i wyobraźni. Można się w nią bawić zarówno w domu, jak i na dworze. Polega ona na tym, że wybierasz wzrokiem jakiś przedmiot, zaczynasz zdanie „Moje oczy widzą” i kończysz np. „coś niebieskiego” mając ma myśli np. butelkę z wodą. Dziecko ma za zadanie odgadnąć co mama/tata widzi.

Ciastolina pułapka

Jeśli masz w domu ciastolinę (zawsze możesz zrobić domową ciastolinę), uformujcie razem placki z ciastoliny, a następnie ukryj w nich drobne elementy - np. zabawkę z jajka-niespodzianki, małe auta, postacie typu Pet Shop i inne. Maluch będzie miał frajdę, kiedy na pytanie „Gdzie jest kółko od samochodu” wskaże odpowiednią kulę ciastoliny!

Segregacja makaronu

To zabawa z dwulatkiem dla zabieganych mam, które chcą ugotować obiad, a dwulatek doprasza się o uwagę. Daj mu zadanie do wykonania i poproś o pomoc: dzieci w tym wieku bardzo chcą być pomocne, użyteczne i chłoną wiedzę jak gąbka. Zatem wymieszaj np. dwa rodzaje makaronu i zachęć dwulatka lub dwulatkę, by oddzielił jedne od drugich, np. kokardki od rurek. Pamiętaj, by docenić go za trud!

Przenoszenie piłeczek

Wręcz 2-latkowi chochlę do nalewania zupy - najlepiej plastikową i lekką, żeby była poręczna. Włóż do niej piłeczki pingpongowe, wyznacz trasę, którą dziecko ma przejść z chochlą tak, by piłeczki nie spadły na ziemię. W przeciwnym razie zabawa zaczyna się od nowa.

Wyławianie skarbów

Do miski wlej letnią wodę i umieść w niej np. suchy makaron, wodoodporne zabawki itp. Następnie podaj dziecku łyżkę cedzakową - musi uratować skarby, zanim woda je rozpuści. Zadanie dla prawdziwego superbohatera!

PS. Możecie też wyławiać rzeczy z pralki, kosza na pranie czy miski - dobrze jest włączać najmłodszych do obowiązków domowych.

fot. Adobe Stock

Tor przeszkód

Dwulatek może pochwalić się często całkiem dobrą koordynacją ruchową i umiejętnością pokonywania przeszkód, co bardzo lubi! Stwórz w domu z poduszek, kartonów, krzeseł i książek tor przeszkód. W drzwiach możesz zawiesić dwie puste butelki na sznurkach - dziecko musi przejść pod nimi lub między nimi, nie dotykając ich!

Baza z krzeseł i koca

Stwórzcie bazę-kryjówkę, w której będziecie przechowywać skarby, słodkości i zabawki. Przydadzą się latarki lub lampki, które rozświetlą kryjówkę. Wykorzystaj nietypowe miejsce, np. między sofą a regałem, odsuń biurko - każdy centymetr kwadratowy ma znaczenie. Przykryj to miejsce kocem tak, by można było tam wejść. Możecie ozdobić jaskinię i np. napisać „wstęp wzbroniony”, „Uwaga, zabawa!”. To bardzo wzmacnia więź między rodzicem, a dzieckiem.

Zabawa w salon fryzjerski

Nie ma nic bardziej relaksującego od wizyty u fryzjera! Przygotuj puf lub krzesło, miseczkę, szczotki, grzebienie, spinki, klamerki, gumki. Zaproponuj dwulatce, że wykonasz jej nową fryzurę lub - jeśli ona chce - niech wykona ją tobie. Może to być czesanie, upięcie itp. Warto wyposażyć „salon” w ręczniki, preparaty (spray z wodą) i kosmetyki (puste opakowania po szamponach? Czemu nie).

PS. Chłopcy też uwielbiają się bawić w fryzjera lub kosmetyczkę!

fot. Adobe Stock

Zabawa w lekarza

Z dużego kartonu lub z ustawionych np. krzeseł zróbcie przychodnię dla pluszaków. Wyposaż miejsce w zabawkowy stetoskop, ciśnieniomierz, termometr i inne rzeczy, które masz w domu (bandaż, plastry). Pluszak może przyjechać karetką, potrzebować pilnej pomocy, bo złamał nogę - należy mu ją opatrzyć i obandażować.

Wspaniała zabawa dla dzieci i dwulatków, która rozwija w nich poczucie empatii i sprawczości. Niesienie pomocy to jedna z misji małych dzieci - warto ją wspierać.

Zabawa w warsztat samochodowy

Każdy fan autek musi mieć dostęp do warsztatu, w którym samochody będą miały przegląd, a te, które zostały odholowane, będzie mógł naprawiać. Z kartonowego pudełka stwórz warsztat (możesz obkleić, pokolorować, opisać) - zrób wjazd i odetnij „górę”, by można było swobodnie naprawiać zepsute auta. Niech maluch też samodzielnie próbuje się nimi zaopiekować.

Kąpiel zabawek

Na pewno macie w domu zabawki do kąpieli lub np. gumowe figurki i samochody. Zabawa z dwulatkiem polega na tym, by każda z nich została porządnie umyta mydłem i wodą. Następnie osuszona ręcznikiem i odstawiona na miejsce.

Puzzle DIY

Jeśli masz gazetę z ulubionymi bohaterami z bajek lub np. obrazek o interesującej dziecko tematyce (czyli np. zdjęcie konia z nieaktualnego kalendarza), potnij je na kilka kwadratów i złóż razem z dzieckiem obrazek. Możecie te kawałki także przyklejać do kartki. Puzzle to ćwiczenie pamięci i palców.

Memory DIY

Wydrukuj lub narysuj pary zwierząt, pojazdów, przedmiotów codziennego użytku. Niech maluch się z nimi zapozna - wytnij je i baw się z dwulatkiem zgodnie z tym, jak on „czuje” tę zabawę. Możesz odkrywać np. 3-4 obrazki i pytać, czy to para, czy są gdzieś takie same albo gdzie jest drugie drzewo czy dzbanek.

Kocykowy fort

Dzieci uwielbiają zabudowywać się kocami, poduszkami czy pościelą. Warto czasem podczas zmiany pościeli, ułożyć igloo czy bazę - jest miękka i bezpieczna. Możecie czytać razem książki lub zorganizować mały piknik z ciasteczkami.

fot. Adobe Stock

Zabawa w sklep

Zabawa znana i lubiana przez dwulatków i starszych dzieci - daj dziecku szansę na zrobienie zakupów oraz na... bycie sprzedawcą. Z krzeseł lub pudeł stwórzcie sklep z ladą, a w miskach lub koszach umieszczajcie różne produkty z kuchni i łazienki. Dziecko poczuje się ważne, kiedy będzie podawać np. paczkę makaronu, o którą poprosisz i będzie z siebie dumne, gdy wręczy ci właściwą rzecz. Zamieńcie się też rolami.

Łowienie rurek

Na stole rozsyp makaron typu penne (rurki, pióra) i przy pomocy słomki zacznij łowić „rybki”. Słomka ma charakterystyczne wygięcie z jednej strony i tym haczykiem należy łapać makaron - maluch uczy się precyzji i cierpliwości. Ta zabawa zajmie go na dłuższy czas.

Prowadź piłeczkę

Z folii aluminiowej uformuj kulkę, na stole przygotuj tor, ustawiając np. książki i gazety. Dziecko ma za pomocą słomki dmuchać w piłeczkę tak, by ta przemieszczała się po torze, aż do mety!

Drugą wersją tej zabawy może zaangażować również rodzica: stwórzcie tor dla piłeczki na stole i oboje dmuchajcie z przeciwległych końców. Wygrywa ta osoba, która zdmuchnie piłeczkę po stronie przeciwnika.

Malowanie patyczkami

Zabawa z dwulatkiem farbami może być przyjemna i bezpieczna - wystarczy przygotować farby, kartki i rysunki oraz patyczki do uszu. Niech maluch robi kleksy watką. Nawet jeśli w przypływie emocji rzuci patyczkiem, prawdopodobieństwo „strat” jest niewielkie.

