Tegoroczne wakacje dopiero startują, a już musimy sobie radzić z falą (ultra)wysokich temperatur. Muszę przyznać, że do tej pory uważałam, że 32 stopnie C w cieniu na zaokiennym termometrze, stanowią absolutny rekord. Wczoraj jednak zobaczyłam tam 36 stopni C, a przypuszczam, że mogą się pojawić jeszcze wyższe wartości. Upały dokuczają szczególnie osobom starszym i dzieciom, chociaż wszyscy odczuwamy je dość dotkliwie.

Jak zająć malucha w upalny dzień i zapewnić mu przy tym ochłodzenie? Nie jest to proste, szczególnie gdy rodzic sam oblewa się potem i marzy co najwyżej o sączeniu chłodnych napojów nad wielkim basenem. Przychodzimy jednak na ratunek - dzięki burzy mózgów w redakcji, wymyśliłyśmy najlepsze zabawy na upały.

Przelewanie wody

Przy niższych temperaturach niezbyt chętnie pozwalamy dzieciom na zabawę wodą. Przy upałach jest zupełnie inaczej - wszystko wysycha błyskawicznie, a letnia woda może dać przyjemną (i upragnioną) ochłodę. To zabawa, która sprawdzi się i w przypadku roczniaków, i starszaków. Wystarczy dużą miskę napełnić wodą i dołożyć do niej różne przedmioty - łyżki wazowe, cedzaki, szczypce, małe figurki, pomponiki, kulki... Maluch na pewno będzie wiedział, jak je wykorzystać.

Magiczne spryskiwacze

Czysty spryskiwacz, np. po wodzie do kwiatków, może okazać się idealnym gadżetem do kreatywnej zabawy. Możesz nalać do niego kolorową wodę, np. zabarwioną delikatnie farbami plakatowymi. A potem... pozwól dziecku uruchomić wyobraźnię!

Błotne zabawy

Przyjemne błotko daje całą masę wrażeń sensorycznych. Szczególnie takie, które miło kląska pod stopami. W jesienny dzień na pewno wzdrygnęłabyś się na samą myśl o tym, żeby pozwolić dziecku taplać się w błocie, ale przy 35 stopniach C na termometrze, może to być całkiem kuszące!

Wodne skoki

Konkurs skoków przez zraszacz to wymarzone zawody sportowe na gorący dzień. Wygrywa oczywiście ten zawodnik, który najmniej zmoknie! Hopsa!

Zabawy z lodem

Kostki lodu przyniosą przyjemne ochłodzenie. Może zamrozisz w nich różne drobiazgi, np. koraliki czy małe figurki, dzięki czemu dziecko stanie się ratownikiem?

