Zimą możesz spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu na dworze. To doskonale hartuje, buduje odporność, ale daje też wiele radości. Owszem, musisz najpierw odpowiednio zabezpieczyć dziecko, żeby nie przemoczyło mu się ubranie lub śnieg nie przedostał do środka, ale potem czeka was już tylko fantastyczna zabawa!

I wcale nie musi to być jedynie lepienie bałwana, spacerowanie bez celu lub jazda na sankach. Podpowiadamy, jakie inne aktywności warto zaproponować dziecku na śniegu. I bawić się oczywiście razem z nim. Sprawdźcie!

Zabawy na śniegu z dzieckiem

1. Robimy orzełki, aniołki

Połóżcie się na śniegu i jak najszerzej umiecie, machajcie rękami i nogami. Kiedy wstaniecie, na śniegu zostaną ślady przypominające orła lub aniołka. Dzieci uwielbiają tę zabawę!

2. Tropimy tajemnicze ślady

Idźcie na spacer do lasu lub parku i obserwujcie ślady, jakie zostawiają na śniegu leśne zwierzęta. Czy twoje dziecko będzie umiało rozpoznać, które ślady należą do psa, a które do ptaka? Kto wie, może znajdziecie też ślady bardziej tajemniczych zwierząt. Bądźcie czujni!

3. Idziemy na lodowisko

...albo chociaż na ślizgawkę. Ślizganie się na lodzie to fantastyczna zabawa, nie tylko dla dzieci. Jeśli twoje dziecko nie potrafi jeszcze jeździć na łyżwach, zadbaj, by w tę zimę nabrało tej nowej umiejętności.

4. Bawimy się w wysokim śniegu

Przed zabawą koniecznie załóżcie śniegowce i nieprzemakalne spodnie, bo przy wysokim śniegu jest duża szansa na przemoczenie ubrań. Możecie np. wymyślić, że ty idziesz pierwsza, a dziecko ma zadanie stąpać wyłącznie po twoich śladach. Jeśli będą zbyt daleko od siebie na jego małe nóżki, może mieć spore wyzwanie, by trafić. Ewentualne upadki są wskazane, zobaczycie, ile dadzą wam radości i śmiechu.

5. Rzucamy się śnieżkami

Stań się choć na chwilę dzieckiem i razem ze swoją pociechą zróbcie wojnę na śnieżki. Będzie zachwycone!

6. Lepimy zimowe ludki

Wcale niekoniecznie bałwany! Uruchomcie wyobraźnię i zróbcie jak najwięcej różnych ludków lub zwierząt. Możecie wcześniej pomyśleć o formach i bawić się śniegiem podobnie, jak piaskiem w lato. Tym razem możecie zrobić np. zamek dla królowej śniegu lub igloo dla leśnych zimoludków.

