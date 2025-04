Majówkowa zabawa w puszczanie latawców

Ten rodzaj zabawy najlepiej sprawdzi się w przypadku przedszkolaka, który samodzielnie będzie uczył się utrzymać latawiec na wietrze. Pamiętaj, aby dodatkowo przed rozpoczęciem kursu sprawdzić pogodę :)

Zabawa w podchody dla rodziny

Dzięki tej grze możecie zakolegować się z sąsiadami czy osobami, które obok was wynajęły domek nad jeziorem. Bieganie po łąkach, lasach i zostawianie wskazówek to super zabawa dla każdego dziecka. I ileż adrenaliny!

Zabawa w chowanego z dzieckiem

Ta opcja jest idealna nawet wtedy, gdy pogoda nie dopisuje. Bo przecież dzieci potrafią się schować nawet na 10 m2! Aby zabawa była przednia, zaproś do niej kilka dodatkowych osób. Gwarantujemy, że każdy z was się rozerwie!

Rodzinna gra w piłkę

Do wyboru masz koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, piłkę siatkową, baseball, zbijaka. Wraz z maluchem ustalcie, którą zabawę wybieracie. I tak samo, jak w przypadku zabawy w chowanego - im więcej osób, tym lepiej!

Gry planszowe na majówkową niepogodę

To doskonała alternatywa, jeśli w czasie majówki pogoda nie będzie was rozpieszczać. I choć wszyscy twierdzą, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, z twoją pociechą nie musi tak być. Bo to od rodzica zależy, czy szkrab będzie zadowolony z wyjazdu!

