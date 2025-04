Rodzinne związki - zabawa dla dziecka

Rodzina jest fundamentem rozwoju dziecka, dlatego dobrze by było znaleźć odpowiedni moment na to by porozmawiać ze swoją pociechą o tym, czym jest rodzina.

Czego będziesz potrzebować?

zdjęcia dziadków i dzieci

ilustracje z gazet przedstawiające różne rodziny

rodzinne fotografie

Usiądź razem z dzieckiem i obejrzyjcie przygotowane ilustracje, kieruj rozmową tak, aby dziecko zadawało pytania i dzieliło się z Tobą swoimi przemyśleniami. Porozmawiaj o domownikach, dziadkach i dalszych członkach rodziny. Opowiedz o różnych rodzinach, samotnych matkach, ojcach i dzieciach. Z uwagą słuchaj co Twój maluch ma do powiedzenia, odpowiadaj na nurtujące go pytania, tak aby wzmocnić poczucie więzów rodzinnych.

Drzewo - zabawa dla dziecka

Często na swojej drodze spotykamy drzewa, dzieci również. Dla nich stanowi to nie lada wyzwanie, bo często są duże, a na samym ich czubku są ładne kwiaty, owoce, albo po prostu budzące zainteresowanie zwierzęta. Ciekawym sposobem jest zrobienie z niego symbolu.

Na spacerze możesz zatrzymać się przy jednym z drzew o rozłożystych gałęziach i wskazać dziecku jedną z malutkich gałęzi mówiąc, że to wasza rodzina. Te w pobliżu to sąsiedzi, większa gałąź to osiedle, a konar to miasto, korona drzewa niech będzie krajem, a całe drzewo światem.

Ta zabawa ma na celu skupienia uwagi dziecka na korzeniach łączących wszystkich ludzi. Że wszyscy ludzie mają ten sam pień i korzenie, co znaczy, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem i musimy sobie pomagać.

Bliskość - zabawa dla dziecka

Najpierw przygotuj:

przedmioty o różnej fakturze

powycinaj obrazki z gazet i poszukaj zdjęć, na których są przytulający się ludzie, dzieci ze zwierzętami, dotykające roślin, lub jakiś przedmiotów

Obejrzyjcie wspólnie obrazki i zapytaj dziecko, co o nich myśli. Dotykajcie przygotowanych przez Ciebie przedmiotów i Porozmawiaj z dzieckiem o zmyśle, jakim jest dotyk. Co ono widzi w tym złego, a co wręcz przeciwnie. Porozmawiaj o zmyśle dotyku i o tym, że pozwala on poznawać świat oraz nawiązywać bliższe więzi pomiędzy ludźmi, zapewnia poczucie bliskości, jak i również bezpieczeństwa.

Każdy jest niepowtarzalny - zabawa dla dziecka

Przygotuj:

arkusz papieru (najlepiej czystego)

gąbkę nasiąkniętą tuszem

lupę

Powiedz dziecku, aby przycisnęło rękę do gąbki, po czym niech odciśnie swoją dłoń na kartce, tak aby było widać linie papilarne. Następnie weźcie odciski od reszty domowników. Wspólnie porównajcie wszystkie odbicia dłoni, dokonajcie obserwacji przy pomocy lupy. Wyjaśnij dziecku, że każdy człowiek ma swój indywidualny wzór linii na dłoni. Wytłumacz córce, lub synowi, że to świadczy o indywidualności każdego z nas. Następnie uświadom malcowi, iż każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość i swoje indywidualne talenty, zachowania oraz poglądy i trzeba to tolerować.

Człowiek jest dobry z natury - zabawa dla dziecka

Kiedy wszyscy domownicy będą w domu, usiądźcie razem. Niech każdy z Was kolejno opowie o pozytywnych cechach każdego z członków rodziny. Zachęcajcie, aby również wtrącało swoje pochwały, obserwacje i uwagi.

Pamiętajcie, a by skupić się na dobrych stronach domowników, kiedy ten temat zostanie zakończony przejdź do kwestii przebaczania i tolerowania zachowań innych osób, wytłumacz dziecku, że jest to cenna umiejętność. Jeżeli będzie szukało w ludziach dobrych stron, to łatwiej będzie mu wybaczać innym, kiedy je zawiodą.