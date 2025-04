Opieka nad dziećmi w domu może dać się we znaki zwłaszcza wtedy, gdy maluchy są nadzwyczaj aktywne. Oto nasze sprawdzone propozycje zabaw, które zajmą na długi czas nawet najszybciej nudzące się maluchy

Droga do domu z klocków

Liczba dzieci: 2,

Wiek: min. 3 lata.

Przygotowanie: potrzebny będzie pokój dziecinny z kilkoma metrami kwadratowymi pustej podłogi i dwójka znudzonych maluchów, a także dużo kolorowych klocków.

Przebieg: dzieci mają za zadanie zbudować swoje domki z klocków w dwóch, osobnych miejscach w pokoju (np. przy przeciwległych ścianach) - oczywiście nie na tyle daleko, by poczuły się rozdzielone bez potrzeby. Zadaniem maluchów jest zbudowanie z klocków dróżki, łączącej ich oba domki. W miejscu, w którym się spotkają, można im zasugerować, w razie konfliktu jak poprowadzić dalej drogę – coś specjalnego, np. park do wspólnych zabaw.

Szukanie skarbu

Liczba dzieci: minimum jedno dziecko,

Wiek: min. 4 lata.

Przygotowanie: jest to jedna z bardziej angażujących dla rodziców lub opiekunów zabaw – trzeba bowiem samemu zabawić się w pirata i przygotować nie tylko skarb, ale i mapę.

Przebieg: dzieci dostają zadanie: gdzieś w domu (lub ew. na podwórku, w zależności od możliwości) ukryty jest piracki skarb. To daje możliwość do jeszcze jednej zabawy poprzedzającej, mianowicie przebrania się za prawdziwych piratów, którzy wyruszają na poszukiwanie skarbu (łącznie z prowiantem na długą podróż, czyli jabłkiem, bananem i kostką czekolady). Maluchy mają za zadanie go odszukać, korzystając z mapy, która znajduje się w kawałkach i również jest pochowana. Dzieci dostają pierwszą wskazówkę – np. szukaj za czerwonym stolikiem…

Tam znajdują kawałek papieru na którym tajemniczym pismem została wypisana kolejna wskazówka, np. „tu mnie nie ma. Ukryłem się w szafce na ręczniki”. W tej sposób dzieci docierają do skarbu, którym może być np. nowe kredki czy dwa pluszowe króliczki.

Zabawy z piłką dla rodzeństwa

Wiek: min. 5 lat.

Przygotowanie: do tej zabawy potrzebna będzie średnio duża, lekka, kolorowa piłka.

Przebieg: Rodzeństwo siada na podłodze po przeciwległych stronach pokoju (między nimi nie mogą znajdować się fizyczne przeszkody). Dzieci powinny usiąść w lekkim rozkroku, tworząc z nóg „bramkę”. Jedno z dzieci toczy po podłodze piłkę w stronę drugiego, które łapie je nogami – nie może się jednak poruszyć.

Wspólne rysowanie

Liczba dzieci: 2-5,

Wiek: min. 5 lat.

Przygotowanie: potrzebne będą czyste kartki papieru (A4) i ołówki.

Przebieg: W zależności od ilości dzieci zginamy kartkę papieru 4-5 razy w poziomie, tak, by był widoczny w jednym momencie tylko jeden pasek. Rozdajemy kartki dzieciom i maluchy mają za zadanie narysować po kolei części ciała na widocznym fragmencie – w pierwszej turze każdy rysuje na swoim fragmencie kartki tylko głowę, wedle uznania.

Potem składamy kartki tak, by zakryć stworzony obrazek i by uwidocznić kolejny pusty fragment kartki – teraz dzieci rysują ramiona. W kolejnej turze jest to brzuszek, potem kolana i na końcu nogi (stopy). Dzieci nie pokazują sobie prac w trakcie zabawy – dopiero na koniec rozkładamy kartki i patrzymy na powstałe wspólnymi siłami „stwory”. Możemy także pobawić się w wymyślane imion dla postaci na rysunkach (dla starszych dzieci).

Wierszowanie

Liczba dzieci: 2 lub więcej,

Wiek: min. 5 lat.

Przebieg: podajemy jednemu z dzieci pierwsze słowo, do którego ma znaleźć rym. Np.: znajdź rym do słowa „duża”. Dziecko odpowiada, np. „burza” i teraz samo ma podać słowo drugiemu dziecku, aby znalazło rym. Możemy podpowiadać, gdyby maluchom skończyły się pomysły – ale pamiętajmy, żeby nie wyręczać ich za bardzo...

Poznajemy zwierzątka

Liczba dzieci: min. 1,

Wiek: w zależności od rozwoju mowy dziecka (1-3 lata),

Przygotowanie: doskonale sprawdzi się książeczka o zwierzątkach (z wyraźnymi rysunkami), kolorowe plansze lub ewentualnie rysunki, wykonane przez starsze dziecko w innej z zabaw.

Przebieg: Usiądź ze swoim znudzonym i żądnym zabawy maluchem w wygodnym miejscu. Pokazuj dziecku ilustracje i w zależności od tego, co się na nich znajduje, pytaj: „Jak się nazywa to zwierzątko?”, „Jak robi krówka?” itp. Za każdą dobrą odpowiedź lub odgadnięty dźwięk nagradzaj dziecko aprobatą.

Kalambury

Liczba dzieci: 3-6,

Wiek: min. 5-6 lat.

Przebieg: Specjalnych uczestników zabawy – tego, który wymyśli temat oraz tego, który będzie przedstawiał historyjkę losujemy za pomocą rzutu 2 kostkami. Osoba z najniższym wynikiem oczek myśli po cichu nad historią (np. był lew, który był tak spragniony, że postanowił pójść do wodopoju. Po drodze spotkał słonia i się z nim przywitał machnięciem łapy) i mówi ją na ucho osobie, która wylosowała największą liczbę oczek.

Jeśli historia jest dłuższa, można opowiedzieć ją na dwa razy. Osoba z najwyższą liczbą oczek ma za zadanie bez mówienia pokazać historię reszcie dzieci, aż trafnie odgadną, o co chodzi. Kolejna tura również odbywa się za pomocą rzutów kostką.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 16.05.2011.

