Zabawki, które zrobisz z dzieckiem - 4 super pomysły!

Zabawki są niezbędne do prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Poprzez zabawę dziecko poznaje świat, uczy się, rozwija wyobraźnię, odgrywa role społeczne. Doskonałą zabawą może okazać się tworzenie własnych zabawek. Oto kilka pomysłów, które możecie wypróbować.

fot. estefimachado.com.br, dandee-designs.com, estefimachado.com.br, idoproyect.com

Dzieci uwielbiają się bawić. Potrafią całe godziny spędzać na wymyślaniu coraz to nowych zabaw. Dziś proponujemy Wam zabawki własnoręcznie robione. Przygotowanie ich będzie doskonałą zabawą i dla rodziców, i dla dzieci. Taką zabawkę można konstruować podczas deszczowego dnia, a później dowolnie ją ozdabiać i modyfikować. A zabawa taką własnoręcznie zrobioną zabawką to dopiero frajda. Często okazuje się dużo ciekawszą rozrywkę od gotowych drogich zabawek, jakie proponują sklepy. Do przygotowania takich zabawek sprawdzą się kartony, rolki po papierowym ręczniku, drewniane patyczki po lodach, zakrętki od butelek, skrawki materiału – jednym słowem wszystko, co wydaje Wam się niepotrzebne i z pewnością wcześniej czy później to wyrzucicie.

Gra pamięć

fot. dandee-designs.com

Popularna gra Memory w wydaniu hand made. Bardzo łatwa w przygotowaniu, świetnie sprawdzi się w domu i w podróży. Na pewno będziecie wiele razy z niej korzystać. Tutaj propozycja gry wykonanej z drewnianych krążków i kolorowego filcu. Na krążki naklejono różne pary kolorowych figur. Jeśli nie masz drewnianych krążków możesz użyć tektury – efekt będzie podobny, choć mniej trwały. Zamiast kolorowego filcu możesz użyć papieru kolorowego, papieru samoprzylepnego, namalować figury mazakiem, a nawet nakleić po 2 takie same naklejki. Wszystko zależy od tego, co akurat jest dostępne w domu. Teraz wystarczy krążki zapakować w woreczek materiałowy i gotowe. Sprawdźcie kto ma lepszą pamięć. Doskonała zabawa gwarantowana.

fot. dandee-designs.com

Aparat fotograficzny

fot. estefimachado.com.br

Robienie zdjęć to prawdziwa przyjemność. Ale co powiecie na taki ekologiczny aparat fotograficzny. Do jego przygotowania potrzebny będzie niewielki kartonik, kubeczek jednorazowy, słomki, wstążka i kolorowy papier.

A teraz krótka instrukcja jak zrobić taki aparat:

fot. estefimachado.com.br

Wytnij otwór w kartonie i włóż do środka kubeczek, w ten sposób uzyskasz obiektyw. U góry po jednej i drugiej stronie włóż słomki: jedna będzie guzikiem, do drugiej przymocujesz lampę błyskową. Ozdób dowolnie swój aparat kolorowym papierem. U dołu możesz zrobić otwór na zdjęcia. Na końcu przymocuj wstążkę. A teraz pora na zdjęcia. Uśmiech proszę!

Bębenek

fot. idoproyect.com

Chyba nie ma dziecka, które nie marzy o własnym bębenku. Dziś pomysł na instrument wpisujący się w nurt eko, który w dodatku ma tą przewagę, że nie hałasuje. Gustowny bębenek, który przypadnie do gusty najmłodszym, a dorośli wręcz go pokochają. Czyż to nie doskonały pomysł?

Do wykonanie bębenka potrzebne będzie puszka, wełna lub sznurek, patyczki do jedzenia, kawałek filcu, 2 styropianowe kulki. Samo wykonie instrumentu jest proste i sprawi dzieciom mnóstwo frajdy.

Oto jak zrobić bębenek:

fot. idoproyect.com

Pomaluj puszkę na wybrany kolor, możesz to zrobić farbą w sprayu, ale jeśli nie masz takiej użyj innej lub oklej puszkę kolorowym papierem samoprzylepnym. Owiń wełną patyczki do jedzenia i styropianowe kule. Nabij kule na patyczki. Do puszki przymocuj wełnę (jak pokazano na obrazku), by wyglądała jak prawdziwy bęben. Na koniec przymocuj wełną kawałek filcu. Jeśli nie masz filcu możesz użyć innego skrawka materiału. Z wełny zrób też sznurek do zawieszenia bębenka. Gotowe!

Karuzela

fot. estefimachado.com.br

Oryginalna karuzela dla niewielkich figurek, małych maskotek, lalek. To dopiero będzie atrakcja i zadanie na miarę prawdziwego małego konstruktora. Bez pomocy rodziców się nie obejdzie. Ale warto podjąć się tego zadania, bo zabawa takim diabelskim kołem będzie prawdziwą atrakcją

Do jej wykonania będzie potrzebny karton lub blok techniczny i papiloty do muffinek.

Jak zrobić karuzelę?

fot. estefimachado.com.br

Na kartonie narysuj koło, tak jak pokazano to na rysunku i powycinaj elementy w jego środku (do tego zadania będzie potrzebna pomoc rodzica). Z kartonu zrób trójkątną podstawkę karuzeli i przymocuj do niej koło (możesz użyć pinezki, a dla młodszych dzieci polecamy nity do papieru, dzięki czemu dziecko się nie skaleczy). Ozdóbcie dowolnie karuzelę, do tego celu można użyć farb, mazaków, kredek lub pasteli. Przymocuj papiloty do babeczek za pomocą zszywacza. Czyż ta karuzela nie zachęca do zabawy?