Długa podróż z małym dzieckiem bywa nie lada wyzwaniem dla rodziców. Warto zaopatrzyć się wcześniej w różnego rodzaju zabawki i inne pomoce, które zajmą dziecko, dzięki czemu wam wszystkim podróż zleci szybciej i przyjemniej. Zobacz, jakie zabawki do samochodu polecamy!

Zabawki do samochodu

Wybór zabawek jest ogromny, ale wiele z nich nie nadaje się do auta. Składają się np. z małych elementów, które mogą się pogubić pod fotelami. Do samochodu warto zabrać książeczki - będziesz mogła poczytać maluszkowi przed snem, a też gdy nie będzie spało, samo chętnie będzie je przeglądać i czytać sobie po swojemu. Co jeszcze warto zabrać do auta?

Zabawki, które nie sprawdzą się w podróży

Odradzamy zabierać do samochodu zbyt małych zabawek. Jeżeli się powysypują i pogubią, zamiast spokojnej drogi będzie was czekać nerwowe szukanie drobnych elementów w zakamarkach auta. Wykluczone jest zatem zabieranie klocków, puzzli itp.

Niektóre zabawki są cenne i pomocne, ale w domu. W samochodzie mogą być nawet niebezpieczne. Lepiej nie zabierać np. kredek - przy szybkiej jeździe i gwałtownym hamowaniu dziecko trzymające kredkę w ręku może zrobić sobie poważną krzywdę.

