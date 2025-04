1. Piłka

Pół roku Dziecko uważnie się jej przypatruje, miętosi ją w łapkach, poklepuje, ogląda, gryzie itp.

12 miesięcy Siedząc na podłodze potrafi toczyć piłkę w twoją stronę.

18 miesięcy Potrafi rzucić piłkę w twoim kierunku.

2 lata Potrafi kopać (choć nie zawsze trafia).

3 lata Potrafi złapać dużą piłkę, choć nie zawsze mu się to udaje.

2. Klocki

Pół roku Dziecko chwyta je całą powierzchnią dłoni. Około 7. miesiąca potrafi chwycić dwa klocki naraz (każdy jedną ręką), obracać je w dłoni, przekładać z rączki do rączki.

12 miesięcy Wie, że klocki świetnie nadają się do robienia hałasu. Lubi też nimi rzucać i wkładać do pojemników. Uwielbia burzyć zamki i wieże.

18 miesięcy Potrafi zbudować wieżę z 2-3 klocków, trzeba jednak pokazać mu, jak się za to zabrać.

2 lata Potrafi ustawić wieżę z 4-7 klocków. Wrzuca klocki o różnych kształtach do odpowiednich otworów.

3 lata Ustawia klocki w poziomie. Buduje zamki, garaże (każda z tych budowli może wyglądać tak samo).

3. Pluszaki

Pół roku Twój smyk uwielbia pluszaki… żuć.

12 miesięcy Malec może się już bawić w „pokaż oczko, pokaż nosek”, bo dostrzega już szczegóły. Może także szukać misia, gdy go ukryjesz (ale musi widzieć, jak to robisz). Potrafi podać ci pluszaka, wziąć go od ciebie. No i zaczyna go lubić: nosi go, przytula, śpi z nim.

18 miesi ęcy Bawi si ę w naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzątka.

2 lata Karmi misia, tuli go do snu, okrywa kołderką.

3 lata Bawi się z rozmachem i wyobraźnią. Miśki mogą ze sobą rozmawiać, kłócić się, tańczyć.

4. Kredki

Pół roku Dziecko w tym wieku jest za małe na zabawę kredkami.

12 miesięcy Taki malec może już dostać duże, bezpieczne kredki – najlepiej świecowe. Bazgrze nimi – także po ścianach.

18 miesięcy Próbuje cię naśladować, gdy rysujesz. Nie trzyma jeszcze kredki prawidłowo.

2 lata Bazgrze po kartkach i ścianach.

3 lata Potrafi skopiować kółko czy kreskę, może już rysować ludziki z chudymi nogami wyrastającymi z wielkiej głowy.

5. Układanki

Pół roku Niemowlęta traktują elementy układanki jak wszystkie inne przedmioty, np. wkładają do buzi.

12 miesięcy Rocznemu brzdącowi możesz już kupić separator (pojemnik z otworami, do których trzeba dopasować mniejsze elementy) i jednoelementową drewnianą układankę.

18 miesięcy Dziecko w tym wieku koncentruje się na kształcie, warto więc kupować układanki z prostymi figurami, takimi jak koło czy trójkąt.

2 lata Zwróć malcowi uwagę na obrazek. W drugiej połowie roku może być już w stanie dopasować 3-4 elementy prostej układanki.

3 lata Może już układać proste, kilkuelementowe puzzle.

6. Instrumenty

Pół roku Bobas w tym wieku może już samodzielnie „grać” – potrząsać grzechotką, dzwoneczkiem.

12 miesięcy Uwielbia hałasować: walić w bębenek, garnki, miski, pokrywki.

18 miesięcy Może potrząsać tamburynem, uderzać w bębenek, klaskać. Trudno mu jeszcze zachować rytm.

2 lata Dziecko zaczyna rozpoznawać rytm melodii, którą wydają z siebie instrumenty.

3 lata Może już używać najróżniejszych zabawek muzycznych, potrafi skomponować prostą melodię.

