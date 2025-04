2 z 5

Kolorowanka Empik, cena ok. 15 zł

Pierwsze kredki (np. Bambino), ołówek, gumka. Kolorowanka to nie tylko książeczka do malowania. To nauka trzymania kredki w rączce dziecka, kolorowania, nie wychodząc na linię, dokładności i sprawności. Kolorowanki podbijają serce dzieci wszystkich czasów. Zaskakują, są formą edukacji i dużo rozwijają dużo bardziej niż niejeden tablet.