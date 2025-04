Chore dziecko, home office, przymusowa kwarantanna, deszczowy dzień... Powodów nudy jest wiele. Jeśli wyczerpałaś już wszystkie pomysły na zabawy dla dzieci, ale nie chcesz wydawać dużo, skorzystaj z naszych propozycji na niedrogie zabawki dla dzieci do 20 zł. Nasze pomysły są przeznaczone dla dzieci w różnym wieku - świadomie pominęłyśmy jednak niemowlaki, dla których często najlepsze zabawki są zupełnie... darmowe! Wystarczy przedmiot codziennego użytku, który potrafi zafascynować na znacznie dłużej niż 20 minut.

Kreatywne zabawki do 20 zł dla małych artystów

Nie da się ukryć, że kreatywne zabawki do tworzenia prawdziwych dzieł sztuki, to mocna część naszego zestawienia. Poniżej 20 zł znajdziesz naprawdę dużo pomysłów, które pozwolą małemu artyście popuścić wodze wyobraźni.

Piankolina to niedroga masa plastyczna, z której można formować rozmaite kształty, do woli lepić, wałkować, ściskać i ugniatać. Kreatywny przedszkolak może też tworzyć piaskowe obrazki, figurki z rzepów, własne magnesy, a także biżuterię czy miękkie zwierzątka z gąbki. Polecamy również zestaw stempelków lub wydrapywanki.

Układanki poniżej 20 zł

W tej kategorii polecamy przede wszystkim nowości od CzuCzu - każdy zakup tej marki to strzał w dziesiątkę. Układam koniki, Układam połówki, puzzle panoramiczne Kosmos, a także Memorki pojazdy - same hity, które zapewnią długie godziny świetnej zabawy.

Wpadła nam w oko również gra planszowa z rzepami Pory roku, a także układanka Granna Śniadanko - dzięki niej już 2 latek stworzy własne zestawy śniadaniowe. Polecamy też drewnianą układankę z misiami, dzięki której można stroić misiaczki w eleganckie stylizacje.

Inne zabawki do 20 zł

Zadania do zmazywania z pisakiem suchościeralnym, a także kolorowanki wodne to zawsze dobra opcja, by spokojnie wypić ciepłą herbatę. Naklejki wielokrotnego użytku oraz piankowe naklejki, dają nieskończone pole do popisu.

W cenie do 20 zł znajdziesz też w sklepach małe laleczki, zwierzątka lub figurki dinozaurów czy pojazdów - nawet jeśli nie widzisz dla nich szczególnego zastosowania, twoje dziecko na pewno będzie wiedziało, co z nimi zrobić.

