Dziś sklepowe półki są pełne zabawek. Często zarówno rodzice, jak i rodzina stają przed nie lada wyzwaniem, co kupić dziecku w prezencie. To, co mocno reklamowane i z pozoru piękne nie zawsze się sprawdza. Dlatego warto się dobrze zastanowić, by zabawka od razu nie wylądowała w kącie.

Prezent dla dwulatka

Często decydująca jest cena, tymczasem tania zabawka może nie spełniać tych wymogów. Wiele film specjalizuje się w produktach dla dzieci, są one wykonane z dobrych materiałów, często pracują nad nimi pedagodzy, a zabawki posiadają odpowiednie atesty. Niektóre z tych zabawek „rosną z dzieckiem” i staczają na lata, więc to nie inwestycja na kilka miesięcy. Ale co kupić?

Odgrywanie ról

Wszelkie zabawki pozwalające na ogrywanie ról, będą nie tylko świetną zabawą ale i nauką. Zestaw małego lekarza, kasa sklepowa, kuchnia, zestaw fryzjerski, czy narzędzia ucieszą każdego dwulatka.

Instrumenty muzyczne

Cymbałki, flecik, klekotki i dzwoneczki, tamburyn, kastaniety a może bębenek? Dzieci uwielbiają instrumenty muzyczne. Dziecko, które otrzyma taki prezent, będzie miało okazję do wypróbowania swoich sił w różnych dyscyplinach muzycznych.

Układanka mozaika

Któż z nas nie miał takiej zabawki w dzieciństwie. Zabawka rozwija pomysłowość, wyobraźnię, zdolności manualne, koordynację psychomotoryczną i koncentrację. Jednocześnie pozwala na sporą swobodę w tworzeniu, samodzielność i kreatywność.

Magnetyczny labirynt

Ta niepozorna zabawka to doskonały trening cierpliwości, skupienia i dokładności. Za sprawą patyczka z magnesem należy doprowadzić kulki w odpowiednie miejsce.

Nawlekanki i przewlekanki

Zabawa dla tak małego dziecka to bez wątpienia także ciężka praca, malec nadal rozwija umiejętności motoryczne i trenuje precyzyjne ruchy. Świetnym pomysłem na udaną zabawę będą wszelkie nawlekanki i przewlekanki.

Zabawka manualna

Które dziecko nie lubi otwierać zasuwek i skobelków. Wielu rodziców decyduje się na własnoręczne przygotowanie takiej tablicy montessori, ale i w sklepach znajdziesz ciekawe propozycje.

Tablica znikopis

Rysowanie bez brudzenia rączek, ścian i stołu? Tak! Znikopisem maluje się na specjalnej tablicy, z której jednym ruchem można usunąć rysunki i kontynuować rysowanie czegoś nowego. Dzieci je uwielbiają.

Lalka

Jeśli twoja pociecha jeszcze nie ma ukochanej lali bobasa, to najwyższa pora. Taka zabawka na początku służy za przytulankę, później uczestniczą w aktywnej zabawie dziecka z rozmaitymi scenariuszami. Dzieci mogą w ten sposób ćwiczyć swoje umiejętności społeczne, a także zdolności motoryczne. Rozwijają emocje i trenują komunikatywność. Jeśli maluch ma już lalę może czas na wózek lub inne akcesoria, które uatrakcyjnią zabawę.

Pierwsze puzzle

Nie martw się, że maluch sobie nie poradzi, na rynku dostępne są wersje już dla dwulatków. Mają duże elementy idealne dla małych rączek. Niektóre puzzle mają sensoryczną powierzchnię, co dodatkowo uatrakcyjni zabawę.

Gra planszowa

Choć brzmi bardzo poważnie, to w sklepach bez problemu odnajdziesz gry dla najmłodszych. Planszówka to nie tylko świetna zabawa, ale i ważna lekcja, którą powinniśmy zafundować naszym pociechom. Gry dostosowane są do umiejętności tak małego dziecka, ale i do jego małych rączek. Kostka do gry jest duża i zamiast oczek ma kolory, a pionki często są atrakcyjnymi figurkami. Rozgrywka jest krótsza, a plansza bardzo kolorowa. Taki wstęp do poważnych planszówek i z pewnością przypadnie do gustu każdemu dwulatkowi.

Klocki

To absolutny must have każdego dziecka. W przypadku dwulatka można już zaszaleć, bo malec nie musi mieć tylko jednego typu kloców, a jest w czym wybierać: Lego Duplo, drewniane klocki, klocki wafle, klocki jerzyki, to tylko kilka ciekawych propozycji.

