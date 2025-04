Kiedy dziecko jest małe, między nim a rodzicami tworzy się silna więź. O ile matka nawiązuje ją ze smykiem naturalnie, np. gdy karmi go piersią, to tata musi wyjść z inicjatywą – brać malca na ręce i przytulać. Warto zachęcać partnera, by robił to jak najczęściej. Ojciec odgrywa bowiem w wychowaniu dziecka bardzo istotną rolę. To on pokazuje smykowi techniczną stronę życia, uczy norm społecznych i zasad rywalizacji. Aby nauka nie poszła w las, powinien zacząć ją jak najwcześniej.

Reklama

1. Gdy trzeba czymś zająć paluszki...

Zabawa manipulacyjna, idealna, gdy w trakcie podróży zatrzymacie się w barze szybkiej obsługi. Wystarczy wziąć słomkę do napojów i nadziać na nią kilka plastikowych wieczek do kubków. Można pokazać smykowi, jak zdejmować wieczka ze słomki i z powrotem je nadziewać. Oczywiście chwaląc zawsze, gdy mu się uda!

Zabawy idealne w podróży

2. Głaskanie jest takie przyjemne!

Do zabawy potrzebne będą przedmioty miłe w dotyku, np. pompon, pędzel do golenia, piórko albo kocyk. Tata powinien głaskać nimi dłonie i stopy malucha, nucąc cicho jakąś melodię i uśmiechając się do niego. To wzmacnia więź uczuciową między ojcem a dzieckiem.

3. Gdzie jest moja zabawka?

Ta zabawa polega na przykrywaniu np. ulubionej przytulankę malca kocykiem i pytaniu tajemniczym tonem: "Gdzie jest zabawka?". Następnie tata pomaga ją odnaleźć. Dziecko dowie się, że przedmiot, którego nie widać, nadal istnieje.

Tego nie rób! Groźne zabawy z dzieckiem

4. W niedźwiedzim uścisku

Łagodna wersja zapasów stworzona z myślą o kilkulatkach. Tata i dziecko obejmują się mocno (tzn. maluch robi to naprawdę, ojciec tylko udaje) i turlają po dywanie.

5. Pantomima, czyli teatr bez słów

Poważny tata będzie mógł się powygłupiać! Zabawa polega na naśladowaniu bohaterów z bajek albo członków rodziny.

6. Dom i rakieta z recyklingu

Z kartonów i folii dziecko może wyczarować niemal wszystko. A tata? Wyposażyć ów wytwór w drzwi, okna, anteny, radary. Wyobraźnia bez granic.

27 pomysłów na doskonałą zabawę

7. I co ty na to, drogi Watsonie?

Pobawcie się w detektywów. Wykałaczką maczaną w soku z cytryny narysujcie na kartce mapę do skarbu. Ogrzej kartkę nad płomieniem świeczki. Na pozornie czystym papierze pojawią się narysowane przez was kontury!

Propozycje zabaw z niemowlętami zaczerpnięte z książki Gry i zabawy z niemowlakami Jackie Silberg, wydawnictwo Media Rodzina, 2009

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

5 propozycji zabaw plastycznych dla dziecka

Przepis na masę solną i propozycje zabaw

Zabawy,dzięki którym dziecko polubi matematykę

4 zabawy dla zmęczonych rodziców

Reklama

Autorka jest dziennikarką Poradnika Domowego