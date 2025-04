Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Wystarczy kartka papieru i kredka, pudełko po butach czy butelka. Te pomysły na zabawy przydadzą się, gdy czas spędzany w domu będzie się dłużyć.

Zabawa nr 1 - miasto

Na dużej płachcie szarego papieru narysuj ulice, po których maluch może jeździć autkami. Możecie też zaznaczyć, gdzie jest ZOO (a potem postawić tam figurki zwierząt), narysować rzekę, postawić domy z klocków albo pudełek.

Zabawa nr 2 - domowy teatrzyk

Kukiełkę czy pacynkę może zastąpić każda zabawka: lalka, miś, a nawet autko. Nasz ulubiony patent: skarpetkowce zrobione z naciągniętych na dłonie kolorowych skarpetek, którym można doszyć oczy z guzików i fryzury z włóczki. Przedszkolakowi możesz urządzić teatr z prawdziwego zdarzenia: z kurtyną i pacynkami. Możesz też rozstawić deskę do prasowania i przykryć ją obrusem. Kukiełki mogą występować nad nią albo przy podłodze, wychodząc zza kurtyny-obrusa.

Zabawa nr 3 - teatr cieni

Wystarczy lampka i dłonie ułożone np. w kształt króliczka. Niech postaci rozmawiają ze sobą.

Zabawa nr 4 - przebieranki

Pokombinujcie, jak przebrać się za rycerza, ufoludka, modelkę albo króla, mając do dyspozycji tylko to, co jest w domu. Tak naprawdę, by zostać królem, wystarczy zadrzeć w górę nos (choć berło z tłuczka też nie zaszkodzi).

Zabawa nr 5 - zapasy

Uwielbiają je dzieci w każdym wieku, nawet te całkiem malutkie. Połóż się na podłodze albo kanapie, a maluszek niech siłuje się z twoją ręką, rozkłada cię na łopatki, chodzi po tobie. Niech wygra!

Zabawa nr 6 - zamiana ról

Starszemu brzdącowi można pozwolić być szefem w pełnym wymiarze. Umówcie się, jaki jest zakres jego władzy, np. o śniadaniu, porze wzięcia lekarstwa na alergię decyduje mama, menu obiadu i rodzaj zajęć wybiera malec. Możesz udawać, że jesteś jego dzieckiem. Nie zdziw się, jeśli usłyszysz dosłowne cytaty własnych wypowiedzi.

Zabawa nr 7 - gotowanie

Małe dziecko może robić w kuchni wiele ciekawych rzeczy: nalewać, przelewać, wsypywać, mieszać, drzeć sałatę, lepić kluski itd. Przy okazji może trochę się pośmiać i powygłupiać. I nabałaganić. Zróbcie razem masę solną!

Zabawa nr 8 - wywiad

Nagrywając na dyktafon rozmowę z dzieckiem skupcie się nie na minkach, kitkach i dołeczkach w bródce, a na tym, co ma do powiedzenia. Warto, bo rozmowy z maluchami są fascynujące! Można się z nich dowiedzieć, że deszcz jest po to, żeby myć zwierzęta, a słońce, żeby je suszyć. Albo że twój mały synek boi się rekinów, które mogą wpłynąć do wanny przez kran.

Zabawa nr 9 - raz, dwa, trzy

Dzieci uwielbiają się chować, dlatego ty będziesz raczej szukać. Przyłóż się do tego zadania, nawet jeśli zza drzwi wystaje mała pięta albo maluch chichra się tak głośno, że jego kryjówka jest znana nawet sąsiadom.

Zabawa nr 10 - malowanie

Waszym „płótnem” może być wszystko: duży arkusz szarego papieru, kartonowe pudło, papierowe talerze, a nawet własna łydka albo cudze plecy (polecamy łatwo zmywalne kredki kąpielowe). Możecie malować pędzlem, palcami. Pięknie wyglądają pieczątki robione dłońmi. Z dwóch odbić dziecięcych łapek można zrobić pięknego motylka (dorysowujemy główkę i czułki).

Tekst artykułu na podstawie artykułu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo to ja. Pierwotnie opublikowany 28.11.2013.

Jak bawić się z dzieckiem w domu? Nasze propozycje: