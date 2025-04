Choć dzieci mają mnóstwo pomysłów na to, co można robić na podwórku, warto im czasem coś podpowiedzieć. W zaproponowane przez nas zabawy możesz się bawić z dzieckiem w każdym wieku, dostosuj jednak stopień trudności do jego aktualnych możliwości. I nie spuszczaj go z oka: nawet bardzo sprytny berbeć nie jest w stanie sam zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Reklama

Jeśli szukasz kreatywnych zabaw na dworze lub po prostu chcesz odświeżyć swoją pamięć, zerknij na nasze zestawienie. Warto też zaopatrzyć się w zabawki do piaskownicy, hulajnogę, rowerek czy piłkę. Dzieci uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu - puszczanie samolotów i latawców. Czasem zwykły wiatraczek inspiruje je do poznawania świata. Nawet jeśli na co dzień nie masz czasu na kreatywne zabawy, skorzystaj z nich chociaż z okazji Dnia Dziecka - 6 zabaw na Dzień Dziecka sprawdzi się idealnie do uświetnienia tego dnia.

Pamiętaj, by w trakcie zabaw na dworze z dzieckiem nie zapominać o sobie i dobrze się bawić. Skorzystaj z czasu na powietrzu i zorganizuj z maluchem wyjście na siłownię plenerową, ćwiczcie razem na kocu, a po treningu wybierzcie się razem na lody. Choć pierwszy spacer z noworodkiem często jest stresujący, to każdy następny potraktuj jako dobrą zabawę.

Zabawa z piłką

Roczne dziecko może już zacząć nią rzucać (jeśli oczywiście pokażesz mu, jak się za to zabrać), choć nie można jeszcze oczekiwać, że pośle ją w jakimś konkretnym kierunku. Dwulatek może próbować ją kopać, a trzylatek łapać. Zabawa na dworze z piłką jest mniej ograniczająca, niż zabawy w domu. Na początku najlepiej sprawdza się duża, tylko częściowo napompowana piłka plażowa. Łatwiej ją złapać i jest tak lekka, że nie przewróci smyka.

Zabawa w chowanego na dworze

Schowaj się, np. za drzewem w taki sposób, byś była częściowo widoczna. Gdy maluch cię znajdzie, okaż entuzjazm. Poproś dziecko, by to ono się schowało. Udawaj, że nie masz pojęcia, gdzie jest. Jeśli jesteś mamą starszaka, nie dawaj mu „forów”. ;)

Zabawa na dworze w berka

Im starsze dziecko, tym bardziej można urozmaicać zabawę, bo łatwiej mu uciekać, zmienić nagle kierunek, zatrzymywać się, schylać, itd. Każdemu przyda się trochę sportu na świeżym powietrzu.

Zabawa w ciepło-zimno

Schowaj coś, np. maskotkę i poproś dziecko, by ją znalazło. Wołaj „zimno, zimno”, gdy jest daleko od ukrytego przedmiotu, i „ciepło, gorąco, parzy!”, gdy się do niego zbliża. Na pewno znasz tę zabawę - warto ją wykorzystać w warunkach ogrodowych.

Zabawa w wyprawę

Podczas spacerów nie trzymaj malucha w wózku. Niech drepcze przy nim, a później także biega, wspina się na przeszkody (zwalone pnie, schodki, murki, krawężniki), przeskakuje kałuże, wchodzi na górki. Myślisz, że to mała atrakcyjna zabawa na dworze dla dziecka? Jesteś w błędzie. Dla malca to wyprawa niczym z filmach o losach Indiany Jones'a.

Odbijanie balonika - zabawa na dworze

Młodszemu dziecku będzie łatwiej, jeśli przywiążesz balonik na sznurku, np. do gałęzi czy trzepaka. Balonik musi mieć bezpieczny teren, żeby nie pękł.

Zabawa na dworze w turlanie

Można turlać się z górki i po płaskim trawniku, np. zawijając się w koc, a potem z niego uwalniając.

Nożne zabawy na dworze

Stopień trudności zależy od wieku i możliwości malucha. Możecie na przykład tupać, podnosić nogi wysoko jak bociany, machać stopą, robić dwa kroki do przodu, a potem jeden w tył, iść z ugiętymi kolanami, bokiem, na palcach, piętach.

Zabawa w rodeo na dworze

Czyli jazda na grzbiecie taty. Konik może trochę wierzgać i kiwać się na boki. Jednak bez przesady, by nie zgubić jeźdźca.

Taniec na dworze

Nawet całkiem małe brzdące lubią kołysać się w rytm skocznej muzyki. Im dziecko starsze, tym więcej ma możliwości – może się obracać wokół własnej osi i robić różne taneczne figury. Na dworze też!

Chodzenie po ruchomej płaszczyźnie

Dzieci w każdym wieku uwielbiają nadmuchiwane zamki i uginające się powierzchnie. Jeśli niczego takiego nie ma w pobliżu, można nadmuchać duży materac turystyczny.

Zabawa w tor przeszkód

Na dworze można go zrobić np. ze zrolowanego koca, luźno zwiniętej karimaty (powstaje fantastyczny tunel!), kartonów, narysowanej na ziemi kreski, udającej linę do akrobacji.

Kręgle na dworze

Możesz je zrobić np. z dużych, pustych butelek po wodzie mineralnej. Im będzie ich więcej, tym lepiej, bo maluch, który dopiero uczy się turlać piłkę, może mieć kłopot z trafieniem.

Zabawa na dworze: rób to, co ja



Klaszcz, przeciągaj się, łap za nos, klep po głowie, stawaj na jednej nodze, podskakuj. Maluszek niech naśladuje twoje ruchy. A potem zamieńcie się rolami.

Zawody na dworze



Kto dłużej potrafi stać na jednej nodze? Kto dalej skoczy? Kto szybciej pozbiera kamyki (a przy okazji zrobi mnóstwo głębokich skłonów)? Pamiętaj, by „dyscypliny” dostosować do możliwości dziecka.

Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!

Zabawa dla dzieci nieco starszych. Baba Jaga stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, a kto pierwszy dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. To świetna zabawa dla dzieci na dworze.

Pantomima na dworze

Co to za zwierzę, które biega na czworakach, obskakuje gości i podnosi nogę przy każdej ścianie? Jakie stworzenie pełza bez pomocy rąk i nóg? Jakie drapie się po głowie i robi głupie miny? Ta zabawa na dworze polega na zadawaniu pytań poprzez gesty.

Artykuł pierwotnie opublikowany 05.04.2013.

Reklama

Czytaj także: Sposoby na nudę w domuTanie zabawki dla 5-latkiZabawy orientacjno-porządkowe dla dzieci