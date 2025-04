1. PMS

Kobiety irytuje, wśród mężczyzn budzi konsternację. Trudno dziwić się, że nie wiedzą jak sobie z nami wtedy "radzić". Nam samym niełatwo wytrzymać tę mieszankę huśtawki humorów, bolesności piersi, dekoncentracji... A to zaledwie kilka z wielu objawów, które mogą towarzyszyć zespołowi napięcia przedmiesiączkowego!

2. Tkliwość piersi

A skoro jesteśmy już przy bolesności piersi: czy znacie to uczucie, gdy najlżejsze muśnięcie przypomina torturę? Wiele kobiet skarży się na tkliwość piersi przed okresem, w początkach ciąży czy w okresie karmienia piersią, o źle dobranych stanikach czy mastalgii i mastodynii (ból piersi związany z zaburzeniami hormonalnymi) nie wspominając. Nie da się ukryć, bóle i tkliwość piersi to bardzo kobiecy problem.

3. Miesiączka

Krwawienie miesięczne, nawet jeśli nie towarzyszą mu objawy charakterystyczne dla tego momentu cyklu, nie jest zbyt przyjemne. Jeśli dodamy do tego bóle podbrzusza, rozdrażnienie, płaczliwość... Co tu dużo pisać, same wiecie, że czasem nie jest łatwo ;)

4. Upławy

Czy to jeszcze naturalna wydzielina, czy już świadczące o chorobie upławy?

Z pewnością wiele kobiet zadało sobie to pytanie przynajmniej raz w życiu.

Upławy to kolejny zdrowotny problem, który według nas o wiele lepiej rozumieją kobiety.

Nawet jeśli ostatecznie okazują się fizjologiczną wydzieliną, budzą niepokój i same w sobie są niezbyt przyjemne.