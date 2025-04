Zeszyty za grosze, zestawy długopisów od 4,99 do 14,99 w zależności od wzornictwa czy plecak New Balance za 79,99 zł. Oferta wyprawkowa Biedronki jest piękna i korzystna cenowo.

Artykuły szkolne w Biedronce - ceny

Pomimo wsparcia rządowego w ramach świadczenia 300 plus, zakup wyprawki szkolnej to nie lada finansowe wyzwanie. W Biedronce można już teraz kompletować niezbędne artykuły szkolne, w tym kołonotatniki, kleje, długopisy, zakreślacze i inne potrzebne lub przydatne produkty: ceny tych produktów są naprawdę okazyjne: za zeszyt zapłacisz od 0,39 do 3,49 zł, za kredki czy flamastry od 4,99 do 14,99 zł; za saszetki, piórniki, zestaw błyszczących długopisów również nie przepłacisz, a wszystko wygląda niezwykle efektownie:

Możesz dobierać produkty do wyprawki szkolnej względem płci i wzornictwa, bo Biedronka wypuściła 3 podstawowe kolekcje szkolnych akcesoriów: Kosmos-Unicorn, Black and Gold, Kwiaty Rose Gold. Nam najbardziej wpadły w oko kwiatowe motywy i sądzimy, że każda dziewczynka zachwyci się notatnikiem w ten motyw lub złotym długopisem z brokatowym zdobieniem.

Szkolna wyprawka z Biedronki - oferta ważna do 05.09

Mapy, teczki czy segregatory przydadzą się także nastolatkom - w ofercie Biedronki znalazły się biurkowe gadżety, zestaw organizerów czy bruliony. Niejednemu uczniakowi wpadnie w oko markowy plecak New Balance za 79,99 zł w kolorze niebieskim lub jego różowy odpowiednik firmy Nike.

Tego typu stylowe akcesoria szkolne wyprzedają się w okamgnieniu, dlatego dobrze jest przejrzeć sugerowaną listę potrzebnych akcesoriów lub standardową wyprawkę dla pierwszoklasisty i kupić potrzebne rzeczy: oferta Biedronki wygada 05.09, więc lepiej się pospieszyć.

