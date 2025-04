Przy zakupie szkolnej lub przedszkolnej wyprawki łatwo się pogubić - na półkach kuszą setki produktów, a dzieci zazwyczaj najchętniej zaopatrzyłyby się dosłownie we wszystkie. Łatwo stracić majątek na zakup kolejnych pachnących pisaków czy zestawu brokatowych klejów. Dlatego specjalnie dla was przejrzałyśmy najpopularniejsze obecnie oferty, związane z wyprawką szkolną, a potem wybrałyśmy z nich 15 absolutnych perełek - znajdziecie je w naszej galerii.

Co musi się znaleźć w wyprawce?

Chociaż placówki często udostępniają ogólną listę produktów potrzebnych na dany rok szkolny, często rodzice wolą przygotować się zawczasu. Zerknij więc na naszą listę wyprawki dla pierwszoklasisty:

plecak/tornister - warto, żeby była możliwość prowadzenia go na kółkach jak walizka, aby odciążyć kręgosłup,

obowiązujące podręczniki,

pudełko śniadaniowe i bidon,

piórnik,

zeszyty - zależnie od etapu edukacji, w trzy linie lub jedną, czyste, w kratkę,

ołówki,

gumka,

temperówka,

klej,

długopisy,

nożyczki,

kredki,

farby plakatowe,

pędzle (cienki i gruby),

papier kolorowy,

blok rysunkowy,

plastelina,

teczka z gumką na prace plastyczne,

opcjonalnie: kolorowe długopisy, zakreślacze, mazaki.

Oczywiście, przydatne mogą być też dodatkowe gadżety, np. samoprzylepne karteczki albo notesik czy usztywniany plan lekcji. Nie musisz co roku kompletować pełnej wyprawki - warto zastanowić się, które z zeszłorocznych przyborów nadają się jeszcze do użytku, bo kupowanie co roku nowych nożyczek czy temperówki nie jest koniecznością.

