Wyprawka szkolna to wydatek kilkuset złotych na jedno dziecko. Dla wielu rodzin jest to duża kwota. Na skompletowanie książek i potrzebnych przyborów szkolnych muszą one przeznaczyć nawet jedną całą wypłatę. W tym wypadku warto wiedzieć, co zrobić, żeby zmniejszyć wydatek na wyprawkę szkolną.

Początek roku szkolnego dla rodziców, mających dzieci w wieku szkolnym to czas zwiększonych wydatków. Eksperci przekonują jednak, że zawsze warto – nawet w przypadku najniższych zarobków – podjąć próbę rozsądnego zarządzania budżetem.

Wyprawka szkolna - lista zakupów

Zanim staniemy przed sklepowymi półkami, by kupić wyprawkę szkolną, warto zrobić listę niezbędnych dziecku szkolnych przyborów. Dzięki temu unikniemy zakupu niepotrzebnych przedmiotów. Jeśli na zakupy wybierzemy się spontanicznie, istnieje bardzo duże ryzyko, że nasz koszyk wypełni się wieloma „promocyjnymi” produktami, których w rzeczywistości nasze dziecko nie potrzebuje.

Tania wyprawka szkolna dla dziecka

Artykuły szkolne kupujmy w hipermarketach

W dużych sklepach i dyskontach w okresie letnim prowadzonych jest wiele akcji promocyjnych na artykuły i przybory szkolne. Warto zatem poświęcić nieco czasu na sprawdzenie, w których marketach możemy liczyć na promocje i wybrać te najatrakcyjniejsze.

Używane podręczniki w dobrym stanie

Podręczniki to jeden z najkosztowniejszych elementów szkolnej wyprawki. Żeby na nich nie zbankrutować, możemy odkupić je np. od rodziców uczniów starszych klas – a w przypadku, gdy wprowadzone zostały nowe podręczniki – możemy poszukać korzystnych ofert w Internecie. Ponadto, warto zorientować się, czy w szkole naszego dziecka, czy też w innych szkołach w naszym mieście, w czasie wakacji nie będą organizowane kiermasze, na których również możemy zakupić używane podręczniki w korzystnej cenie. Warto wiedzieć także, że w ramach programu opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rodzice w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z oferty bezpłatnych podręczników. (szczegóły nt. projektu można znaleźć na stronie: www.men.gov.pl.)

Analiza wydatków a pieniądze na wyprawkę szkolną

Aby znaleźć oszczędności, należy dokładnie przyjrzeć się wydatkom i… przeanalizować wszystkie zachcianki czy przyjemności, które sobie fundujemy – szczególnie te, na które regularnie przeznaczamy określoną sumę pieniędzy. Wówczas może się szybko okazać, że dzięki ograniczeniu ich liczby uda nam się wygenerować pewną sumę, która pozwoli nam sfinansować szkolną wyprawkę.

Oszczędzanie zacznijmy od mniej ambitnych celów i kwot. Jeśli rezygnując z pewnych przyjemności, odłożymy pieniądze, a w konsekwencji sfinansujemy za nie np. szkolną wyprawkę czy opłacimy dodatkowe zajęcia dla naszych pociech, wówczas uświadomimy sobie, że było warto i będziemy mogli wyznaczyć kolejny cel lub zacząć oszczędzać pieniądze, które zbudują naszą „finansową poduszkę”.

Co powinno się znaleźć w wyprawce szkolnej?

