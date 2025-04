To ostatni moment, by pomyśleć o szkolnej wyprawce. Jako rodzice musicie poświęcić nie tylko swój czas i pieniądze, ale przede wszystkim siły potrzebne do odnalezienia się w gąszczu coraz to nowszych podręczników, pomocy naukowych i przyborów. Podpowiadamy w jaki sposób najszybciej i najlepiej skompletować wyprawkę za niewielkie pieniądze!

Reklama

Po pierwsze: zaczerpnij wiedzy

Na początek warto wybrać się po informacje do szkoły, do której uczęszcza nasza pociecha. Tam, w sekretariacie lub u wychowawcy, można odebrać kompletną listę szkolnych zakupów. Nie jest to jeszcze standard, ale coraz częściej szkoły chcą w ten sposób ułatwić start rodzicom.

Dowiedz się, czy w szkole będą organizowane kiermasze książkowe, w czasie których będzie możliwy zakup podręczników od starszych uczniów.

Po drugie: podręczniki w sieci

Jeśli chcesz kupić podręczniki w sieci, wykorzystaj do tego porównywarkę cenową lub poszukaj prywatnych aukcji (np. na allegro). Często zdarza się, że ludzie wystawiają kompletnie nowe książki (np. w związku z pomyłką dokonaną w czasie zakupów) za symboliczną kwotę. Warto poszukać! Darmowe dostawy do domu, paczkomatu, czy gdziekolwiek tam, gdzie akurat przebywamy ułatwi skompletowanie wyprawki.

Po trzecie: kupuj w pakietach

Księgarnie i sklepy internetowe, przed 1. września prześcigają się w promocjach i rabatach. Choć kupowanie wszystkich podręczników naraz wymaga jednorazowego wydania sporej kwoty, to po podliczeniu wydatków, takie działanie po prostu się opłaca.

Po czwarte: wykorzystaj to, co zostało z zeszłego roku

Dziecku nie podoba się myśl, że nie dostanie nowych flamastrów? Trudno, nie możesz zwracać uwagi na wszystkie fanaberie pociechy. Zeszłoroczne cienkopisy, ekierka, linijka czy ołówki niczym się nie różnią od tych, które teraz znajdziesz na sklepowych półkach. Nie ma sensu wydawanie pieniędzy na coś, co jest już w domu.

Reklama

Dowiedz się więcej:

7 rad, jak urządzić pokój do nauki dla dziecka

10 sposobów, by dziecko chętnie chodziło do przedszkola

Jak rozmawiać z nauczycielem dziecka?