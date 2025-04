Wyprawka do przedszkola to tylko jeden z elementów przygotowań przyszłego przedszkolaka do pojawienia się w placówce. Warto porozmawiać z przedszkolakiem o nowym miejscu, o kolegach i koleżankach, których tam pozna oraz o paniach przedszkolankach, które będą się nim opiekować.

Nie mniej ważne jest skompletowanie wyprawki przedszkolaka, która ułatwi mu odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Jakie przedmioty zatem powinny się znaleźć w wyprawce dla przedszkolaka? W poniższym artykule prezentujemy listę rzeczy niezbędnych w szafce małego człowieka.

Spis treści:

Niemal każda placówka przedszkolna przygotowuje własną listę wyprawkową i udostępnia ją rodzicom podczas zebrania organizacyjnego lub na swojej stronie internetowej. Ta lista potrzebnych artykułów nie różni się znacząco pomiędzy przedszkolami i zawiera najpotrzebniejsze artykuły. Jak się łatwo może okazać, wiele z tych niezbędnych rzeczy posiadamy w domu i na co dzień ich używamy podczas opieki nad dzieckiem.

Warto też wspomnieć, że lista potrzebnych rzeczy wcale nie jest taka długa, a jej kompletowanie nie powinno nastręczyć nam problemów.

Lista rzeczy potrzebnych do przedszkola zawiera najpotrzebniejsze rzeczy, które rodzice muszą zapewnić dziecku. Są to takie rzeczy jak ubrania, środki higieniczne lub artykuły plastyczne. Poniżej znajdziecie podpowiedzi, jak zabrać się do zakupów ze spokojną głową.

Ubrania na zmianę

Podczas pobytu w przedszkolu mogą zdarzyć się dzieciom różne niegroźne wypadki - na przykład poplamienie ubrania w czasie jedzenia, zajęć plastycznych lub pobytu na dworze. Czasami, w ferworze zabawy, przedszkolak może zapomnieć również o swoich potrzebach fizjologicznych. W związku z tym warto wyposażyć dziecko w worek z zapasowymi ubrankami, w którym umieścimy m. in. zapasowe koszulki, spodnie, majtki i skarpetki. Trzeba też na bieżąco sprawdzać stan zapasów i uzupełniać go, gdy zajdzie taka konieczność.

Kapcie do przedszkola

Buty przedszkolaka powinny mieć sztywną podeszwę oraz wzmacnianą piętę, aby zapobiegały możliwości skręcenia kostki. Najlepszym wyborem będą buciki zapinane na rzep lub wsuwane, zabezpieczane gumką. Co do wzoru panuje oczywiście dowolność, zatem przedszkolaki mogą wybierać pomiędzy ulubionymi bohaterami bajek, szeroką paletą barw i odcieni. Jak wiadomo - dla małych ludzi ma to olbrzymie znaczenie.

fot. Wygodne buty do przedszkolaka / Getty Images, d3sign

Pościel do leżakowania

Wyprawka do przedszkola powinna zawierać pościel i prześcieradło niezbędne podczas leżakowania. Przedszkola zazwyczaj informują, jaki rozmiar leżaków posiadają i należy dostosować do tego zakup odpowiednich tekstyliów. Przedszkolaka można wyposażyć w kołderkę i poszwy lub można zakupić gotowy, ocieplany komplet. Warto przy okazji pamiętać też o piżamce na zmianę i umieścić ją w worku przedszkolaka. Taki zestaw to też bardzo przydatny element w nauce samodzielnego przebierania się.

Niektóre przedszkola rezygnują z przeprowadzania w swoich murach drzemek, zatem ten element wyprawki będziemy mogli skreślić z listy potrzebnych rzeczy.

Artykuły higieniczne

Potrzebne do przedszkola są także artykuły higieniczne. Na liście możemy znaleźć chusteczki nawilżane lub zwykłe chusteczki higieniczne. Większość przedszkoli ma wymóg, aby dzieci udające się do placówki były już odpieluchowane, ale dla komfortu twojego dziecka warto wyprawkę uzupełnić też o kilka pampersów - tak na wszelki wypadek.

Artykuły papiernicze

Kolejne na liście rzeczy potrzebnych są artykuły plastyczne. Zazwyczaj rodzice poznają listę materiałów plastycznych dla przedszkolaka podczas zebrania organizacyjnego, już po rozpoczęciu roku szkolnego. Przybory plastyczne można zakupić w większości sklepów papierniczych w gotowych zestawach. Znajdziemy w nich kredki, flamastry, farbki, bloki rysunkowe i zeszyt papierów kolorowych. Oczywiście jeśli wolimy plastyczną wyprawkę przedszkolną, możemy zakupić przedmioty osobno.

Może zdarzyć się również tak, że przedszkole bierze „na siebie” obowiązek zakupu takich materiałów, organizując zbiórkę niezbędnych na ten cel funduszy. Jest to wygodne z tego względu, że w natłoku obowiązków rodzice mogą się tym nie przejmować. Inną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że wszystkie artykuły plastyczne będą identyczne dla wszystkich dzieci, co do minimum może ograniczyć wszelkie konflikty.

fot. Artykuły plastyczne w wyprawce do przedszkola / Adobe Stock, igishevamaria

Pomoce dydaktyczne

Jak wiadomo, przedszkole to początek usystematyzowanej edukacji naszego dziecka, zatem potrzebne będą materiały dydaktyczne. Są one podzielone ze względu na wiek dzieci o dostosowane do jego potrzeb oraz umiejętności. Niekiedy mają one formę podręczników, innym razem są to pojedyncze karty pracy, które przygotowuje nauczyciel przedszkola w oparciu o poznawaną tematykę. Przygotowując dziecko do przedszkola, warto sprawdzić, jaka metoda stosowana jest w wybranej przez nas placówce.

Kompletowanie wyprawki warto zacząć z wyprzedzeniem, aby nie musieć tego robić w ostatniej chwili. Wiadomo, że pierwsze dni w przedszkolu mogą być stresujące zarówno dla dziecka, jak również dla jego rodziców. Wtedy trzeba zadbać o dobre samopoczucie małego ucznia i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Dobrym pomysłem jest oznaczanie imieniem i nazwiskiem dziecka lub jego inicjałami wszystkich rzeczy przy użyciu markera lub specjalnych naklejek. Może to być świetna zabawa.

Wszystko, co rodzice muszą zapewnić swojemu dziecku i to, co powinno znaleźć się w wyprawce przedszkolaka, to rzeczy łatwo dostępne. W związku z tym ich zakup nie jest dużym problemem. Podczas wyboru poszczególnych elementów wyprawki warto wciągnąć do tego dziecko i pozwolić mu na podejmowanie samodzielnych decyzji. Oczywiście w granicach rozsądku.

Nie będzie dużym problemem, jeśli w wyprawce przedszkolnej naszego dziecka uwzględnimy też ulubioną maskotkę lub zabawkę, dzięki której dziecko będzie czuło się bezpieczniej.

Z przedstawioną powyżej listą potrzebnych artykułów przygotowania do rozpoczęcia przygody w przedszkolu będą znacznie łatwiejsze. Życzymy zatem owocnych zakupów i zadowolenia przedszkolaków!

