Jeżeli masz dziecko, na pewno nie jest ci obcy problem zalegających rzeczy, których już się nie używa i piętrzących się kartonów z za małymi ubrankami. Z domowych zbiorów może się zebrać prawie cała wyprawka dla dziecka. Sprzedając rzeczy na rynku wtórnym dajesz im nowy dom, a do budżetu domowego wpada niemała sumka. Wiemy jakie rzeczy najłatwiej sprzedać na platformach, takich jak OLX. Wybraliśmy te, które bez problemu można zapakować i wygodnie wysłać do Paczkomatu.

Wyprawki dla dziecka z drugiej ręki były popularne jeszcze zanim powstał Internet. Paczki z używanymi ubraniami trafiały do nowych domów i służyły kolejnym dzieciom. Dzisiaj platformy sprzedażowe pękają w szwach od ogłoszeń z pojedynczymi ubrankami, bucikami oraz zestawami dla chłopców i dziewczynek w różnym wieku.

W serwisach takich jak OLX najłatwiej sprzedają się ubrania z sieciówek. Cieszące się dobrą jakością marki, które mają największą szansę na znalezienie kupców to:

H&M,

Reserved,

Cool Club,

Cubus,

GAP,

Next,

Zara.

Dodając ogłoszenie z koszulką, bluzą lub kurtką, warto zamieścić w opisie informację o szerokości pod pachami (mierzone na płask), a jeśli chcemy sprzedać spodnie, można podać szerokość gumy bez rozciągania i po rozciągnięciu oraz długość nogawki mierzonej po stronie wewnętrznej (od kroku do mankietu).

Ponieważ małe dzieci szybko rosną, to często wyrastają z butów zanim zdążą je zniszczyć. Na rynku wtórnym najszybciej sprzedasz buty marek, takich jak:

Geox,

Ecco,

Adidas,

Nike,

Naturino,

Primigi.

Dodając ogłoszenie warto zamieścić w opisie informację o długości wkładki oraz zdjęcie metki znajdującej się najczęściej na języku buta.

Rynek wtórny to także dobre miejsce na sprzedaż używanych nosidełek ergonomicznych i chust do noszenia niemowląt. Ponieważ są one bardzo wytrzymałe, to niewiele tracą na wartości i można je sprzedać w dobrej cenie i przyzwoitym stanie. Przykładowo używane nosidło ergonomiczne polskiej marki Tula można sprzedać za około 260 zł.

Dobrą praktyką jest dodanie w opisie informacji, czy ubrania lub buty są po jednym dziecku i na jaką pogodę będą najlepsze.

Sprzęt elektroniczny dla niemowląt stosunkowo mało traci na wartości i zwykle ma małe ślady użytkowania. Za używaną przez kilka lat nianię elektroniczną nadal możemy dostać około 200 zł, a znacznie więcej, jeżeli w zestawie ma kamerę z monitorem. Podobną kwotę możemy otrzymać ze sprzedaży używanej maty do monitorowania oddechu.

Nieco mniej, ale nadal konkretne kwoty warte są elektroniczne urządzenia kojące, takie jak np. projektory gwiazd, misie szumisie (pluszaki emitujące biały szum) i interaktywne karuzelki nad łóżeczko.

Na rynku wtórnym do najbardziej rozchwytywanych zabawek należą:

klocki LEGO Duplo (np. Pociąg z cyferkami, Dom rodzinny – trudno dostępny rarytas wart około 200 zł),

Duplo (np. Pociąg z cyferkami, Dom rodzinny – trudno dostępny rarytas wart około 200 zł), zabawki Fisher Price (np. Szczeniaczek Uczniaczek, Garnuszek na klocuszek, Ślimak Sorter – niemalże niezniszczalny, stolik interaktywny, chodziki/pchacze),

(np. Szczeniaczek Uczniaczek, Garnuszek na klocuszek, Ślimak Sorter – niemalże niezniszczalny, stolik interaktywny, chodziki/pchacze), zabawki Vtech (np. kultowa Hula Kula, książeczki interaktywne, kostki edukacyjne, grające pianinka, kierownica małego rajdowca, jabłko z alfabetem),

(np. kultowa Hula Kula, książeczki interaktywne, kostki edukacyjne, grające pianinka, kierownica małego rajdowca, jabłko z alfabetem), zabawki i figurki Dumel (Hipciowóz, Arka, Odkrywczy domek interaktywny, Traktor – marzenie nie tylko małych chłopców),

(Hipciowóz, Arka, Odkrywczy domek interaktywny, Traktor – marzenie nie tylko małych chłopców), drewniane zabawki (np. kultowe tory z kolejką, układanki i puzzle, wytrzymałe zabawki z IKEA).

Sprzedając zabawki, koniecznie napisz nazwę marki w tytule ogłoszenia. Można też wystawić ogłoszenie z zestawem zabawek. Przed sprzedażą sprawdź, czy zabawki nie mają uszkodzeń, czy nie brakuje elementów, czy baterie nie wylały, a ewentualne ślady użytkowania postaraj się pokazać na zdjęciach. Z takiej zbiorczej transakcji do rodzinnej skarbonki może wpaść około 250 zł, a nawet więcej. Zabawki wyżej wymienionych marek naprawdę wiele zniosą, jednak do wysyłki warto je dobrze zabezpieczyć folią bąbelkową lub papierami.

Dobrą praktyką, oraz sposobem na zdobycie kupca, jest dodawanie gratisów w postaci puzzli lub książeczek dla dzieci. Warto o tym wspomnieć w tytule!

Przesyłki OLX to proste rozwiązanie, które ułatwia transakcje, dzięki czemu ubranka, zabawki i wiele innych, zalegających w naszych szafach, rzeczy szybko zyska nowy dom.

Zaletą nowych opcji w OLX jest możliwość wysyłki paczki bez konieczności drukowania etykiety. Wystarczy, że w Paczkomacie wpiszesz wysłany przez OLX kod.