Powrót do szkoły łączy się z wieloma emocjami. Pojawia się smutek z powodu końca wakacji, radość ze spotkania z przyjaciółmi i niepokój rodziców, którzy muszą zaplanować niezbędne wydatki. Aby pozbyć się lwiej zmarszczki, warto skorzystać z promocji. Te, które znaleźliśmy, pozwalają zaoszczędzić nawet 1000 zł.

Laptop w cenie smartfona – koszt 1200 zł

Jaki sprzęt możemy otrzymać za 1200 zł? Korzystając z promocji, za tę sumę kupimy na przykład 14” laptopa ASUS VivoBook Go E410MA-EK1292WS.

Został on wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4020 oraz 4 GB pamięci RAM, co jest wystarczające do standardowej pracy i nauki na mało skomplikowanych programach (typu Discord, Zoom, Skype, Teams), korzystania z przeglądarki internetowej (także do oglądania YouTube i VOD) oraz tworzenia różnego typu dokumentów w chmurze Google docs.

Laptop oczywiście jest wyposażony w kamerkę, a na touchpadzie mamy dodatkową klawiaturę numeryczną.

Fot. Laptop ASUS VivoBook Go E410MA-EK1292WS/mat. prasowe MediaExpert

Jest to jednak trochę za mało, aby wykonać większe projekty w programach graficznych lub zmontować film. Nie jest to także najlepszy wybór dla graczy (dla nich mamy coś specjalnego w dalszej części artykułu).

Aby ułatwić pracę i naukę na laptopie można dokupić, będące aktualnie w promocji, słuchawki ułatwiające skupienie, które mają system aktywnej redukcji hałasu (ANC) oraz cichą myszkę komputerową. Jeżeli pociecha dopiero rozpoczyna swoją szkolną przygodę, wygodniejsza dla niego będzie mniejsza myszka pasująca do drobnej dłoni ucznia.

Laptop dla uczniów, graczy i youtuberów – taniej o 1000 zł

Jeżeli najtańsze laptopy nie mają parametrów technicznych, które by podołały zaawansowanym projektom i pociągnęły najnowsze gry, można skorzystać z promocji na „grubszy” sprzęt. Typowo gamingowym smaczkiem, który po lekcjach można wykorzystać w celach rozrywkowych, jest laptop ACER Predator Helios 300 PH317-55. Z jego parametrów będą zadowoleni także youtuberzy, którym zależy na szybkim montażu materiału video i oczywiście na niezawodności sprzętu, który nie zawiesi się w najmniej oczekiwanym momencie.

W promocji −1000 zł otrzymamy laptopa z sześciordzeniowym procesorem Intel Core i5-11400H i potężną pamięcią 16 GB RAM-u. Predator ma designerską podświetlaną klawiaturę i duży, 17,3” ekran. Jego karta graficzna to wydajna NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Nieco większa obudowa zapewnia lepsze chłodzenie, które wykorzystuje technologię autorskiej konstrukcji wentylatora AeroBlade 3D piątej generacji, dzięki czemu ogranicza hałas i usprawnia przepływ powietrza.

Laptopa gamingowego/graficznego można uzupełnić o profesjonalną myszkę o wysokiej rozdzielczości 20000 dpi (np. Mysz RAZER DeathAdder V2 Pro), która zapewni nie tylko udaną rozgrywkę, lecz także pozwoli na precyzyjne projekty graficzne. Warto pamiętać, że to odpowiednia podkładka pozwoli w pełni wykorzystać możliwości myszki.

Ten laptop do dobra inwestycja na lata, która pozwoli wspierać i rozwijać pasje starszych dzieci, młodzieży i studentów.

Fot. Laptop ACER Predator Helios 300 PH317-55/mat. prasowe MediaExpert

Bardzo przenośne tablety dla uczniów – 800 zł

Największymi zaletami tabletów są: niewielki rozmiar, który umożliwia pełną mobilność sprzętu oraz stosunkowo niska cena, w której otrzymamy sprzęt pomocny w nauce. Wiele rodziców tablet traktuje jako dodatkowe wyposażenie pokoju rodzeństwa, które nie może jednocześnie korzystać z laptopa.

Tablet, pomimo swoich małych rozmiarów, może całkiem dużo: pomoże w wykonaniu pracy domowej, umożliwi udział w e-lekcji, pozwoli obejrzeć filmy edukacyjne. W czasie wolnym może służyć także do grania i oglądania VOD (takich jak Netflix, czy Disney+).

To także dobry sprzęt do korzystania z mediów społecznościowych popularnych wśród młodzieży 13+ (TikTok, Instagram). Tablet ma możliwość włączenia kontroli rodzicielskiej.

W promocji −100 zł można nabyć np. tablet LENOVO Tab M10 Plus TB-X606X z ekranem 10,3”, ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Helio P22T oraz pamięcią RAM 4 GB.

Fot. Tablet LENOVO Tab M10 Plus TB-X606X/mat. prasowe MediaExpert

Reasumując, koszt sprzętu dla ucznia to od 800 zł do nawet 5000 zł. Kupując w promocji droższy laptop, można zaoszczędzić kwotę, która starczy na zakup tabletu.

Wybierając sprzęt warto brać pod uwagę pasje swoich dzieci. Coraz częściej są one związane ze światem wirtualnym, a mogą pomóc w rozwoju przyszłego specjalisty, sławnego youtubera lub cenionego twórcy gier. Można śmiało powiedzieć, że ze względu na nauczanie zdalne, sprzęt elektroniczny już na dobre zagościł jako obowiązkowy element wyprawki szkolnej.

