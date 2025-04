Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (dzieci niepełnosprawne - do 24. roku życia). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Komu przysługuje wyprawka 300 plus

Program „Dobry start” obejmuje dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.O 300 zł na wyprawkę szkolną będą dostawać zarówno rodzice biologiczni, jak i opiekunowie prawni. Pieniądze są wypłacane raz w roku.

Świadczenie 300 plus nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Wniosek 300 plus - gdzie składać

O pieniądze z programu 300 plus będzie można ubiegać się w tych samych instytucjach, co o 500 plus:

gminach,

w urzędach miast,

ośrodkach pomocy społecznej,

W przypadku rodzin zastępczych - w powiatowych centrach pomocy rodzinie,

drogą elektroniczną.

300 plus - kiedy składać

Wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną można składać od początku wakacji.

Od 1 lipca wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl

Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać osobiście w urzędzie.

Ostateczny termin ubiegania się o 300 zł na wyprawkę szkolną to 30 listopada.

Kiedy przelew z 300 plus

Wypłaty pieniędzy z rządowego programu wyprawek szkolnych ruszą na początku września. Gmina będzie miała 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku. Zatem, jeśli dokument złożysz w pierwszym możliwym terminie, czyli na początku lipca, powinnaś otrzymać pieniądze wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

