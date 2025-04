1. Dziecko spadło z przewijaka

Obserwuj, czy dziecko nie ma objawów wstrząśnienia mózgu. Jeśli zacznie wymiotować, przelewać się przez ręce, stanie się senne, choć jeszcze nie pora na drzemkę – wezwij pogotowie ratunkowe. Skontaktuj się z lekarzem także, jeśli dziecko po upadku straci przytomność, gdy pojawią się trudności w oddychaniu lub kiedy zauważysz u niego zasinienie wokół oczu lub za uszami.

2. Dziecko oparzyło się herbatą

Włóż rączkę pod strumień chłodnej, ale nie lodowatej wody na ok. 15 minut. Jeśli maluch poparzył sobie brzuch, delikatnie zdejmij ubranie i włóż go na minutę pod zimny prysznic, a następnie obłóż oparzone miejsce mokrym ręcznikiem. Jeśli dziecko dostanie gorączki, a w miejscu oparzenia pojawi się ropa lub obrzęk, jedźcie do szpitala. Zrób to też wtedy, kiedy oparzenie jest rozległe i pojawiają się pęcherze.

3. Dziecko połknęło guzik lub chemikalia

Jedź z nim na izbę przyjęć, ale nie panikuj: guziki, monety i koraliki zazwyczaj same pojawiają się w pieluszce. Duży pośpiech będzie konieczny, jeżeli dziecko połknie jakiś środek żrący lub inny środek chemiczny. Pod żadnym pozorem nie prowokuj wtedy u niego wymiotów – to tylko pogorszyłoby sprawę! Nie podawaj też nic do jedzenia ani picia. Jedyne co możesz zrobić, to natychmiast wezwać pogotowie.

4. Dziecko się zakrztusiło

Dopóki niemowlę kaszle, nic nie rób – zachęcaj, by kasłało dalej. Jeżeli jednak nie może złapać oddechu, przełóż je przez kolana z głową niżej niż klatka piersiowa i uderz 5 razy nadgarstkiem między łopatkami. Jeżeli to nie pomoże, odwróć je na plecy (cały czas z głową w dół) i dwoma palcami 5 razy uciśnij klatkę piersiową. U dzieci powyżej 1. roku również zastosuj pięć uderzeń między łopatki, ale złóż dłoń w łódkę. Jeżeli uderzenia są nieskuteczne, wykonaj 5 uciśnięć nadbrzusza: stań za maluchem, obejmij go i połóż pięść między pępkiem a mostkiem. Drugą ręką złap się za pięść i 5 razy silnie uciśnij nadbrzusze do środka i w górę ciała. Nigdy krztuszącemu się dziecku nie podawaj picia.

5. Dziecko się skaleczyło

Małą rankę wystarczy umyć pod bieżącą wodą z mydłem i zakleić plastrem. Jeżeli jednak rana jest głęboka i mocno krwawi, ułóż zranioną kończynę wyżej, a na ranę połóż kompres z gazy i uciśnij z całej siły. Następnie załóż opatrunek uciskowy. Jeśli opatrunek przesiąka, dołóż kolejną warstwę bandaża i wezwij pogotowie.

6. Dziecko dostało drgawek

Na szczęście zdarzają się rzadko (zwykle ich przyczyną jest gorączka), mogą jednak napędzić sporo strachu. Maluch, który ma drgawki, może na kilka chwil stracić kontakt z otoczeniem. Podczas ataku nie staraj się ich opanować. Połóż dziecko na plecach, a głowę ułóż na swoich kolanach. Wyjmij smoczek z buzi, nie podawaj picia i nie wkładaj niczego do ust. Nawet jeżeli drgawki trwały bardzo krótko, wezwij pogotowie.

7. Dziecko zemdlało

Przede wszystkim nie pionizuj dziecka i sprawdź, czy oddycha. Jeżeli oddech jest prawidłowy, podnieś mu nóżki do góry i czekaj. Gdyby po ok. 5 min. nie odzyskało przytomności, wezwij pogotowie, a dziecko ułóż na boku. Jeśli niemowlak nie oddycha lub oddech jest nieregularny rozpocznij resuscytację. Zacznij od 5 oddechów: odchyl główkę dziecka do tyłu, obejmij ustami jego usta i nosek i delikatnie wdmuchnij powietrze (tzw. pufnięcie) – tak, aby uniosła się klatka piersiowa. Następnie ułóż 2 palce na środku klatki piersiowej dziecka i uciskaj 30 razy, tak aby klatka piersiowa ugięła się na ok. 3 cm. Potem znowu 2 oddechy i ponownie 30 uciśnięć. Rób tak, aż odzyska oddech albo do przyjazdu karetki.

na podstawie tekstu autorstwa Michała Grabowskiego/wyd. specjalne Mamo to ja