Sport odgrywa kluczową rolę w rozwoju dzieci. Aktywność ruchowa kształtuje nie tylko ciało, ale także umysł. Pozytywnie wpływa na rozwój osobowościowy i kształtowanie charakteru: zwiększa poczucie własnej wartości, uczy cierpliwości, systematyczności, wytrzymałości i odporności na stres. Dlatego, jeśli chcesz, aby Twoje dziecko aktywnie spędziło czas wolny i odkryło nowe zdolności, wyślij je na obóz sportowy organizowany w ramach partnerstwa firmy Procter & Gamble i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Reklama

Firma P&G, do której należą takie marki, jak Pampers, Pantene, Always, Ariel, Vizir, Gillette i Blend-A-Med, zainaugurowała w Polsce kampanię „Dziękuję Ci, Mamo!”, w ramach której będzie wspierać Polską Reprezentację Olimpijską na Igrzyskach w Londynie 2012 oraz działać na rzecz poprawy codziennego życia mam, sportowców i rodzin w Polsce. P&G będzie wspierać rozwój dzieci i młodzieży poprzez sport. Firma wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim zorganizuje letni obóz, na którym dzieci będą miały okazję nie tylko rozwijać swoje sportowe talenty, ale również poznać wartości olimpijskie.

Twoje dziecko kandydatem na Olimpijczyka?

Obóz odbędzie się w jednym z ośrodków szkoleniowych, w którym do zawodów przygotowują się polscy olimpijczycy. Młodzi sportowcy będą mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności pod okiem najlepszych i najbardziej doświadczonych trenerów w takich dyscyplinach, jak m.in.: piłka nożna, siatkówka, badminton, pływanie, piłka wodna, lekkoatletyka i gimnastyka. Pobyt na obozie będzie dla nich nie tylko okazją do rozwoju sportowego i osobowościowego, ale również pozwoli poczuć prawdziwego ducha olimpijskiego poprzez naukę o historii Igrzysk Olimpijskich oraz poznanie niezapomnianych opowieści olimpijczyków.

Jak wygrać wakacje marzeń dla dziecka?

To nic trudnego, tylko 4 kroki dzielą Cię od wygranej. Wystarczy, że w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca:

- kupisz dowolny produkt firmy P&G,

- zarejestrujesz się na stronie www.dziekujecimamo.pg.com,

- wyślesz kod kreskowy z opakowania produktu,

- odpowiesz na jedno pytanie,

a Twoje dziecko będzie miało szansę na przeżycie niezapomnianej przygody!

Im więcej kodów wyślesz, tym większą będziesz mieć szansę na wygraną!**

Już w sierpniu 180 zwycięzców będzie mogło przeżywać niezapomniane sportowe emocje!

Twoje dziecko jest za małe lub za duże, by jechać na obóz? Spełnij marzenia innych!

W konkursie „Wygraj obóz sportowy dla Twojego dziecka” możesz wziąć udział nawet, jeżeli nie masz dziecka w wieku od 7 do 17 lat. Pobyt na obozie możesz przekazać na rzecz dziecka, którego rodziców nie stać na wakacje – dzięki Tobie będzie miało szansę na wspaniały wyjazd!

Dodatkowo P&G opłaci pobyt na obozie sportowym grupie 20 dzieci, których rodzin nie stać na wyjazd na wakacje.

Spróbuj! Być może to Twoje dziecko na kolejnych Igrzyskach znajdzie się w składzie Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej? Zadbaj o jego edukację sportową już dziś.

Więcej informacji na temat konkursu „Wygraj obóz sportowy dla Twojego dziecka” oraz pełen Regulamin dostępne są na stronie www.dziekujecimamo.pg.com.

Procter & Gamble to jedna z największych, międzynarodowych firm FMCG. Misją Procter & Gamble jest poprawianie jakości życia konsumentów na całym świecie przez dostarczanie produktów i usług o najwyższej jakości oraz poprzez działalność społeczną, która stanowi integralny element strategii firmy. Wszystkie podejmowane przez P&G działania odwołują się do wartości i zasad, które zostały rozwinięte i zakorzenione w kulturze organizacyjnej w ciągu ponad 170 istnienia. Są one oparte na szacunku, uczciwości i pasji.

Reklama

* Nagroda nie obejmuje kosztów przejazdu do i z miejsca obozu sportowego.

** Pakiety łączonych produktów liczą się jako pojedynczy produkt.