Sytuacja nr 1 - gdy odpowiada "nie" na twoją prośbę

… chodzi np. o to, by włożył czapkę, by wstał z krzesła, by posprzątał w pokoju, by wytarł nosek

Skąd ten problem? Takie zachowanie nasila się około 2. roku życia. Dziecko chce być niezależne i samo o sobie decydować. Na ile tylko to możliwe, należy mu na to pozwolić. Ale są oczywiście sytuacje, które nie podlegają dyskusji, np. koniecznie trzeba włożyć czapkę przed wyjściem na spacer lub wysmarować buzię kremem. Dziecko to wie, jednak protestuje przeciwko nałożeniu jej na głowę.

Nasza rada: wystarczy proste pytanie - którą czapeczkę dziś zakładasz - zieloną czy żółtą? Dzięki temu maluch zyska poczucie, że ma realny wpływ na to, co go dotyczy.

Sytuacja nr 2 - dziecko nie chce przerwać zabawy

… protestuje przeciwko skończeniu zabawy

Skąd ten problem? dziecko nie ma poczucia czasu, nie wie, że układanie klocków trwa już bardzo długo albo, że przyszła pora na położenie się do łóżka. Z tego też powodu mówienie mu „za pięć minut idziemy się myć” mija się z celem.

Nasza rada: oczywiście należy uprzedzić malucha, że zabawa dobiega końca, by mógł oswoić się z tą myślą, jednak najlepiej powiedzieć to w języku zrozumiałym dla dziecka np. „jeszcze tylko ustawisz te klocki i kończymy”. Albo „to już będą dwa ostatnie okrążenia toru samochodzikiem”.

Sytuacja nr 3 - dziecko nie chce mieć kontaktu z rówieśnikami

... nie chce dzielić się zabawkami, unika innych dzieci

Skąd ten problem? Dziecko jest przyzwyczajone do bycia z tobą sam na sam, jest przyzwyczajone, że z jego zabawek może korzystać tylko ono samo. Około 2. roku życia problem nasila się, bowiem pożyczanie zabawek kojarzy mu się z kradzieżą czy zawłaszczeniem jego cennego skarbu przez inne dziecko. A strach przed takim zachowaniem wywołuje niechęć do spotkań z rówieśnikami.

Nasza rada: Nie pozostaje nic innego jak przecierpieć histerię dziecka i do skutku tłumaczyć mu, że zabawkami trzeba się dzielić. Zwracaj uwagę na korzyści takich zamian - maluch może przecież wziąć zabawkę rówieśnika, a potem znowu się zamienić. Dopilnuj jednak, by zawsze wszystkie zabawki wracały do swoich właścicieli.