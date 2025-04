Wszawica – to nie problem braku higieny!

Wszawica to choroba owiana mitami. Wszy bytujące na głowie nie znalazły się tam z powodu braku higieny, tylko używania tych samych przedmiotów (szczotki do włosów, czapki) co inna osoba. Przeciwnie - wszy bardzo lubią zadbane i czyste głowy. Warto więc zmienić sposób myślenia i poznać prawdziwe oblicze profilaktyki wszawicy.