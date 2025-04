Od pierwszych godzin życia noworodka kształtuje się jego relacja z matką – silna więź, oparta na bezpośrednim kontakcie fizycznym, cieple ciała, dotyku i zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Jednak sama obecność matki, to nie wszystko.

Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka zależy między innymi od drobnych gestów i rodzaju spojrzenia. Nawet reakcje niemowlęcia łatwo rozpoznać – jego aprobatą dla tego, co dzieje się wokół, będzie łagodny uśmiech. Samo również preferuje widzieć wokół siebie łagodne twarze. Zwłaszcza twarz matki.

Dwa typy niemowląt



Wyróżnia się dwa typy noworodków – dzieci trudne „od urodzenia”, które dużo krzyczą, mało śpią i są nieco bardziej uciążliwe. Często z powodu naturalnego zmęczenia tym faktem matka popełnia błąd, polegający na „odtrąceniu” dziecka – staje się obojętna i racjonalnie chłodna, raniąc przy tym miłość dziecka. Może to zaowocować pustką wewnętrzną w jego przyszłym życiu, nie spowodowaną przecież umyślnie. Często matka zdaje sobie sprawę z tych delikatnych zależności. Pytanie tylko, czy będzie miała siłę, by coś zmienić.

Oczywiście łatwiej jest okazywać miłość dziecku łagodnemu – spokojnemu, cichemu. Ale niezależnie od sytuacji gesty stosowane wobec dziecka powinny wyrażać uczucie, podobnie jak tembr głosu matki, który jest dla dziecka bardzo ważną informacją. Nie rozumiejąc słów, chłonie ono siłę i barwę przekazu werbalnego i odczytuje emocje, jakie się za nimi kryją.

Moc matki



To właśnie podatność małego dziecka na emocje i bezbłędne wyczuwanie ich rodzaju, kształtuje jego młodą psychikę. Więź z matką ma tu do odegrania kluczową rolę. Wpływ na jego kondycję może mieć poczuwanie się kobiety do roli matki i identyfikacja rodzicielska, odczuwany przez nią lęk lub jej nieobecność, którą dziecko poczuje. Pozytywna dla relacji będzie (prócz spełniania podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka – kontakt cielesny, dotyk, przytulanie) pewność siebie, kontrolowanie sytuacji, otwartość i miłość. Wpływ matki na dziecko jest nie do przecenienia – ma ona moc przemiany tego, co złe, na coś dobrego, jeśli tylko będzie tego chcieć.

