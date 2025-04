Woda stanowi jeden z najważniejszych elementów zdrowej, zbilansowanej diety. Ludzkie ciało składa się z niej aż w 70 %, traci się ją zaś na wiele sposobów każdego dnia. Dlatego niezwykle ważne jest, by na bieżąco uzupełniać jej poziom w organizmie. Każdego dnia powinno się wypijać 1,5 – 2 litrów czystej wody. Badania są natomiast alarmujące: aż połowa dzieci w Polsce pije o wiele mniej wody, niż zalecają eksperci! To znacząco (i negatywnie!) przekłada się na ich rozwój i zdrowie. Jak zachęcić dzieci do tego, by piły wodę, zamiast słodzonych, sztucznie barwionych napojów?

Reklama

Kolorowe napoje kontra woda – co zwycięży?

Codzienne picie czystej wody to o wiele większe zbawienie dla zdrowia i organizmu, niż może się wydawać. Niestety, dzieci o wiele chętniej sięgają po soki i kolorowe napoje, które w wielu przypadkach pełne są cukru i sztucznych barwników. Poza smakiem, przynoszą niewiele dobrego.

Nakłonienie dzieci do picia zwykłej, bezsmakowej wody, jest dość karkołomnym zadaniem – maluchy wybierają chętniej to, co smaczne, słodkie i kolorowe - chyba, że na opakowaniu znajdują się lubiane postacie! Marka Żywiec Zdrój wyszła naprzeciw potrzebom dzieci i zmartwieniom rodziców.

Limitowana seria wody w butelkach z bohaterami „Gwiezdnych Wojen” jest o wiele bardziej atrakcyjna dla maluchów – a co za tym idzie, chętniej po nią sięgną. To pierwszy krok ułatwiający wyrobienie dobrych nawyków żywieniowych.

Bohaterowie Gwiezdnych Wojen na butelkach wody Żywiec Zdrój – najlepszy sprzymierzeńca twojego dziecka!

Początek roku szkolnego to doskonały moment na zmiany – te małe i całkiem spore. Rey, Chewbacca, C-3PO i inne lubiane postacie z serii „Gwiezdne Wojny” zagościły na etykietach butelek wody Żywiec Zdrój, tym samym zachęcając najmłodszych do ich wyboru.

Produkty pod marką Żywiec Zdrój to woda źródlana, rekomendowana przez Instytut Matki i Dziecka nawet dla niemowląt. Poręczne opakowanie (o pojemności 330 ml lub 500 ml) zmieści się do każdego plecaka i nawet najmniejszej dłoni, wspomagając dziecko podczas codziennych aktywności: na lekcji, przerwie, podczas zajęć wychowania fizycznego…

Żywiec Zdrój – z misją promowania zdrowia

Marka Żywiec Zdrój nieustannie rozszerza swoje portfolio o nowe, atrakcyjne produkty – nie tylko dla dzieci. To bardzo wyraźne odzwierciedlenie dotychczasowego zaangażowania marki na rzecz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Nową serię Żywiec Zdrój dla dzieci można znaleźć na sklepowych półkach w okresie od sierpnia do listopada br. w wybranych punktach sprzedaży.

Kampania zachęcająca do sięgania po wodę źródlaną przez dzieci obejmuje dodatkowo działania reklamowe prowadzone w telewizji oraz Internecie na wybranych kanałach tematycznych skierowanych do dzieci.

Nawyki wyrobione w dzieciństwie procentują także w dorosłym życiu – zadbaj o to, by w przypadku twojego dziecka był to tylko pozytywny procent!

Reklama

Zobacz także:

Po co filtrować wodę? Oto odpowiedź!

Która woda będzie dla ciebie lepsza?