Woda jest podstawowym budulcem ludzkiego ciała, dlatego powinna być wybierana bardzo starannie, zwłaszcza, jeśli chodzi o dzieci. Nie każdy bowiem rodzaj wody jest odpowiedni dla młodego organizmu.

Rodzice często mają problem z wyborem wody dla dzieci. Nic dziwnego, bo na rynku jest dostęp do tylu rodzajów wody, że naprawdę można się pogubić. Źródlana, mineralna, niskosodowa, wysokosodowa, o niskim oraz wysokim pH. A może najzdrowsza jest woda z kranu?

Która woda jest najlepsza dla niemowlęcia?

Woda z kranu – podawać czy nie podawać dzieciom?

Rodzice bardzo często podają swoim dzieciom przegotowaną wodę z kranu. Wynika to z jej dużej dostępności. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że taka woda jest oczyszczana, ale nie z resztek farmaceutyków i innych chemicznych substancji. Znaleźć w niej można pozostałości m.in. po jej uzdatnianiu, zanieczyszczenia pochodzące z wodociągowych instalacji, które mogą mieć nawet kilkadziesiąt lat, resztki kosmetyków (balsamów do ciała, samoopalaczy czy farb do włosów). Poza tym w wodzie znajdziemy również hormony (z tabletek antykoncepcyjnych), antybiotyki, preparaty na obniżenie cholesterolu, resztki leków antydepresyjnych oraz tych na raka.

W szklance takiej wody mamy zatem ciekawą mieszankę chemiczną. Według wielu naukowców taka woda nie zagraża zdrowiu człowieka, ponieważ stężenie tych leków jest niewielkie. Nikt niestety nie da nam na to gwarancji. Nie wydaje się również możliwe, że regularne picie takiej wody, nie wpłynie na stan zdrowia dziecka oraz w przyszłości np. na jego płodność, odporność czy układ nerwowy.

Najrozsądniejsze byłoby zatem ostrożne korzystanie z kranówki jako wody pitnej i podawanie jej dziecku naprawdę tylko wówczas, kiedy nie mamy innej możliwości. W każdym innym wypadku warto postawić na wodę butelkową. Tylko jaką?

Jaką wodę powinno pić małe dziecko?

Woda mineralna – czy jest zdrowa dla dziecka?

Jeśli wybieramy dla dziecka wodę mineralną, koniecznie sprawdźmy, czy jest niskomineralizowana (zawiera mniej niż 500 mg minerałów na litr wody) – idealna na niemowląt czy średniomineralizowana (zawiera 500-1500 mg minerałów na litr wody) – idealna dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia. Woda powinna być również niskosodowa (poniżej 20 mg/l) i niegazowana. Jeśli uda nam się dodatkowo znaleźć taką, która ma wysokie pH (przynajmniej 7,4, a najlepiej miedzy 8 a 9,5), możemy mieć pewność, że dajemy swojemu dziecku to, co najlepsze.

Woda źródlana – czy warto podawać ją dziecku?

Woda źródlana to najlepszy wybór dla niemowląt. Jeśli kupujemy taki właśnie rodzaj wody nie musimy się martwić, że podamy maluszkowi za dużo minerałów.

Pamiętajmy, żeby po otwarciu butelki, przechowywać wodę w lodówce. Jeśli w ciągu dwóch dni jej nie zużyjesz, nie podawaj jej dziecku. Namnożyły się w niej bowiem drobnoustroje, które mogą być niebezpieczne dla niedojrzałego układu pokarmowego malucha.