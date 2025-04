Dla większości rodziców trudne jest publiczne przyznanie, że ich dziecko potrafi naprawdę wyprowadzić z równowagi. Każda matka i ojciec wiedzą jednak, jak bardzo wychowanie dziecka wystawia nasze nerwy na próbę. Okazuje się, że szczególnie trudne chwile przeżywają rodzice maluchów w określonym wieku. W jakim? Mamy wyniki badań, które odpowiadają na to pytanie.

Reklama

W jakim wieku dzieci są najbardziej niegrzeczne?

Firma Mixbook przeprowadziła ankietę na grupie 2 tys. rodziców ze Stanów Zjednoczonych. Mieli oni odpowiedzieć na pytanie, w jakim wieku ich dzieci zachowywały się najgorzej. Cała grupa badanych niemal jednogłośnie przyznała, że najbardziej niegrzecznymi dziećmi są 8-latki.

To właśnie w wieku 8 lat dzieci są zdaniem rodziców niemal nie do wytrzymania. Co najbardziej irytuje dorosłych w zachowaniu 8-latków? Wymienione przez nich zachowania to m.in. trzaskanie drzwiami, przewracanie oczami i upór. Poza tym dzieci w tym wieku nie chcą wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz ignorują rodziców i ich polecenia. Eksperci zajmujący się psychologią dziecięcą wyjaśniają, że takie zachowanie to przejaw walki o swoją niezależność.

W ankiecie zwrócono także uwagę na 6-latki. Rodzice twierdzą, że to właśnie dzieci w tym wieku najczęściej ich zawstydzają swoim zachowaniem w miejscach publicznych. Wymienili też najbardziej żenujące chwile, jakich doświadczyli za sprawą swoich 6-letnich pociech:

wykrzykiwanie czegoś niestosownego (33%)

rozbieranie się w miejscach publicznych (28%)

zabranie czegoś ze sklepu bez płacenia (27%)

zgubienie się w sklepie (26%)

brudzenie się podczas jedzenia (25%)

bicie rodzeństwa (23%)

kłótnie z rodzeństwem (22%)

zadawanie krępujących pytań (22%)

przewracanie rzeczy w sklepie (21%)

odmowa wyjścia z domu albo z samochodu (20%)

wytykanie nieznajomych palcami (19%)

rozlewanie napojów (18%)

uciekanie (16%)

pomylenie rodziców z kimś innym (12%)

A co z napadami złości, które potrafią doprowadzić rodziców do szewskiej pasji? Z ankiety firmy Mixbook wynika, że najszybciej wściekają się z kolei 7-latki. Wygląda więc na to, że szczególnie trudnym okresem w wychowaniu maluchów to lata od 6 do 8.

Reklama

Jesteś rodzicem? Te tematy również mogą cię zainteresować:

Brajan i Dżesika już nie szokują. Oto najbardziej nietypowe imiona nadawane dzieciom

Zdaniem ekspertów imię może zapewnić dziecku finansowy sukces. O jakie imiona chodzi?

Jak nauczyć dziecko spać w swoim łóżku - 9 rodzicielskich metod

Dieta roczniaka to poważna sprawa – co podawać dziecku, które skończyło roczek?