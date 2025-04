1. Wybierzcie się w plener

Dzieci oddychające czystym powietrzem mają wyższy iloraz inteligencji niż te, które wdychają głównie spaliny. Dowiedli tego naukowcy z Harvardu. I bez nich wiadomo, że najlepiej spacerować tam, gdzie powietrze jest świeże. Koniecznie sprawdźcie, jak wygląda wiosna w parku, lesie i na łące (a najlepiej odwiedźcie po kolei każde z tych miejsc).

Reklama

2. Miej frajdę ze spacerów

Jeśli dotąd wychodziłaś z dzieckiem tylko dlatego, że tak trzeba, spróbuj nauczyć się czerpać z tego 100% satysfakcji. Karmcie patki, bawcie się w chowanego i berka. Nawet wygrzewanie się na kocu w parku poprawi twój nastrój.

3. Zacznijcie kolekcjonować piłki i zabawki do gry w plenerze

Do zabaw na dworze przydadzą się wam najróżniejsze: od małych piłek, po duże, dmuchane. Grajcie w badmintona czy gumę. Zobaczysz, jak smyk z czasem nabierze nowych umiejętności!

4. Zabierz malucha w nowe miejsce

Może być to pokład statku spacerowego, promu albo wypad do zoo czy ogrodu botanicznego. To nic, że dziecko jest małe i nie zapamięta tych wypraw. Bywanie w różnych miejscach i w rozmaitych sytuacjach daje pewność siebie.

5. Przyjrzyjcie się zwierzętom

Czy twoja pociecha widziała już krowę? A kozę? Indyka? Czy miała okazję głaskać króliczą sierść albo karmić kury? Jeśli nie, warto to zmienić. Koniecznie wybierzcie się na wieś, do rodziny albo do gospodarstwa agroturystycznego.

6. Wyślij zabawki na wakacje

Nadmiar zabawek nie sprzyja dobrej zabawie. Męczy, przytłacza i frustruje. Część wydeleguj do piwnicy albo na strych. Gdy po powrocie z „urlopu” wrócą do malca, będą jak nowe!

7. Urządź dziecku sesję fotograficzną

Maluch rośnie jak na drożdżach i ciągle się zmienia, dlatego warto pstrykać mu dużo zdjęć, w tym portretów. Naucz się robić je naprawdę dobrze. Jak? Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, a także wyciągać wnioski z błędów i szukać rad u profesjonalistów (np. w internecie).

8. Napisz list do dziecka

Opisz dzisiejszy dzień. Może być to w stylu: "Byliśmy dziś na spacerze, a ty na widok psa powiedziałeś «hau». Potrafisz już to i tamto. Najbardziej lubisz bawić się tym i tym”. Włóż kartkę do ładnej koperty z imieniem maluszka i dołóż jego aktualną fotografię. Za kilkanaście lat otworzycie ten list ze wzruszeniem!

9. Ograniczcie słodycze

Gdy świeci słońce, nie trzeba pocieszać się łakociami. A już na pewno nie codziennie. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie! Twój maluszek jest szczupły? To wspaniale, postaraj się jednak, by taki pozostał. A tobie to również na pewno nie zaszkodzi!

10. Uporządkuj domowy „rozkład jazdy”

Z badań przeprowadzonych w Londynie na kilkunastu tysiącach dzieci wynika jasno, że te, które jako trzylatki chodziły spać o różnych porach, jako siedmiolatki osiągają gorsze wyniki w testach oceniających sprawność intelektualną. Rutyna daje dziecku także poczucie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej:

5 rad, jak robić ładne zdjęcia dziecku

Wiosna w diecie dziecka - co podać maluchowi?

6 niezbędnych rzeczy podczas wiosennego spaceru

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo to ja