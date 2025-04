Kolory ziemi, odcienie zachodzącego słońca, motywy afrykańskich zwierząt i roślin to charakterystyczne elementy kolekcji COOL CLUB wiosna 2021 – Safari. Wzornictwo inspirowane jest niezwykłym krajobrazem sawanny i wyprawami na safari z aparatem fotograficznym w rękach.

COOL CLUB - powitanie z Afryką

Kolekcja Safari łączy komfort z praktycznością – to przede wszystkim wygodne i proste formy oraz przewiewne tkaniny. Nadruki z egzotycznymi zwierzętami, roślinami, w połączeniu z paletą barw – od kremowych odcieni pustynnego piasku, kości słoniowej, przez nienachalne pomarańcze, ceglastą czerwień, aż po przygaszoną zieleń i czerń – sprawiają, że kolekcja jest harmonijna, bardzo pozytywna i żywiołowa. Proste fasony zapewniają komfort i swobodę ruchów, a naturalne tkaniny w jasnych kolorach tworzą idealną osłonę przed wiosenno- letnim słońcem.

Kolekcja dziewczęca w rytmie Safari

Dla dziewczynek w kolekcji COOL CLUB Safari znajdziemy sukienki w zwierzęce cętki i bluzki z motywami zwierząt spotykanych nie tylko w sawannie, ale też w miejskim zoo: zebr, tygrysów, czy słoni. Dziewczynki będą mogły wybrać spodnie spośród wielu modeli: chinos, ogrodniczki, paperbag z gumką, czy tregginsy. Wśród dodatków są zabawne czapki z uszkami, torebki oraz przepaski do włosów. Kolekcję dopełniają jeansowe kurtki, bluzy a’la ramoneski oraz wygodne sportowe: trampki i sneakersy.

Safari w odsłonie dla chłopców

Na chłopięcych t-shirtach pojawią się egzotyczne zwierzęta: żyrafy, krokodyle i lwy. Koszule wyposażono w charakterystyczne dla stylu safari kieszenie, by pomieściły skarby z każdej wyprawy. Z kolei bluzy z modnymi w tym sezonie napisami, motywują do dobrej zabawy, np: „enjoy all things”, „have fun”. Look uzupełnią spodnie typu cargo, chinosy oraz jeansy.

Wśród dodatków niezastąpiona torba typu nerka, która pasuje do każdej stylizacji. W chłodniejsze dni przyda się jeansowa kurtka lub lekka pikowana kamizelka. Buty to modne i lekkie bawełniane tenisówki oraz trampki.

Zabawki SMIKI - dzikie zwierzęta w łagodnej wersji

Kolekcję COOL CLUB uzupełniają edukacyjne zabawki SMIKI, których kolorystyka i kształty nawiązują do Safari. Drewniane zabawki są przyjazne środowisku, a dzieci je uwielbiają, bo są miłe w dotyku, mają miłe dla oka wzornictwo i dają wiele możliwości zabawy. A ponieważ safari to nie tylko kolorystyczne bogactwo, ale przede wszystkim egzotyczne zwierzęta - dlatego w kolekcji SMIKI znalazły się lubiane przez dzieci maskotki, m.in: tygrysek i surykatka. Można je bezkarnie tulić podczas każdej wyprawy!

