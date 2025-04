fot. Fotolia

By być zdrowym



Każdy brzuszek lubi zjeść,

Ale nie lubi się przejeść.

Zasada jest więc prosta –

Unikaj łakomstwa.

Zacznij dzień od dobrego śniadania,

Popijając mlekiem bez gadania.

Później jest czas na obiad zdrowy,

Pełen warzyw kolorowych.

Po obiedzie mały deser dla osłody,

Byś nie grymasił, człowieku młody.

Na ostatek, ale niezbyt późno,

By w brzuszku przed snem było luźno,

Lekką kolację można zjeść rozważnie

I o jakimś sporcie pomyśleć poważnie.

Bo żeby być zdrowym,

Nie tylko trzeba pilnować diety,

Ale też mieć w sobie ducha atlety.

Na stole jak na łące



Ogórek jest zielony,

Pomidor jest czerwony.

Pomarańcza jest pomarańczowa,

A śliwka fioletowa.

Cebula jest cała biała,

Bo ze skorki się obrała.

Cytryna żółta jak słońce,

Na tym stole – jak na pięknej łące.

Dzień strachów



Jeden dzień w roku,

Kiedy po zmroku

W blasku dyniowych lampionów

I mrocznie przystrojonych domów

Wśród pajęczych sieci

Cieszą się dzieci,

Bo psocić mogą przebrane za strachy,

Jeśli ten psikus jest oczywiście błahy.

Gdy ktoś psikusa nie chce,

Da dzieciom piernikowe serce

Lub inną pyszną słodycz –

Każdy cukierek to zdobycz.

Jest tylko warunek –

Właściwy ekwipunek.

Strój to być musi niczym z horroru,

Znamiona nosić strasznego dworu.

Wiedźmy na miotłach suną ulicami,

Wampiry zgrzytają zębami,

Szkieletom kości postukują,

Wilkołaki groźnie pomrukują,

Zjawy łańcuchami poszczękują,

A wszyscy żałośnie pojękują.

Lecz nikt się nikogo nie musi obawiać

Ani do przedniej zabawy namawiać.

Halloween to uczta dla łakomczuchów,

Którzy nie boją się straszydeł ani duchów.

Fragment pochodzi z książki „Wierszopełki” autorstwa Danuty Chiomy (Impuls 2015). Publikacja za zgodą wydawcy.