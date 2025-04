Świąteczne dekoracje - zabawa z dzieckiem

Już od najmłodszych lat warto w dziecku kształtować zdolności artystyczne - to pobudza jego wyobraźnię i kreatywność. Zaproponuj maluchowi wspólne przygotowanie świątecznych dekoracji. Możecie przykładowo razem wykonać święconkę - udekorujcie koszyk bukszpanem i wonnymi ziołami. Świetną zabawą jest także wspólne malowanie pisanek - wykorzystaj do tego krepinę, łuski cebuli czy po prostu zwykłe farby.

Dla dzieci ogromną frajdą jest lepienie figurek z masy solnej. Jest ona stosunkowo łatwa do przygotowania, do jej wykonania potrzebne będą: 2 szklanki mąki, 2 szklanki soli, woda. Wsyp do miski sól oraz mąkę i wymieszaj ze sobą. Dodaj do nich wodę i zagnieć ciasto. Po przygotowaniu masy pozostaje nam już tylko zabawa - wszelka dowolność w wymyślaniu wzorów i form. Możemy uformować wielkanocnego zajączka lub kurczaczka.

Pamiętaj, że po wykonaniu figurek trzeba je włożyć do nagrzanego do 100 stopni piekarnika na godzinę, a potem pozostawić w suchym i ciepłym miejscu do czasu aż wyschną i stwardnieją. W fazie końcowej pomalujcie farbami uformowane figurki i postawcie na wielkanocnym stole.

Turlanie jaj, chowanie pisanek - czyli świąteczne zabawy za granicą

Warto zainspirować się zwyczajami wielkanocnymi pochodzącymi z zza granicy. Jak świat długi i szeroki istnieje wiele różnych sposobów uczczenia tych magicznych świąt.

W północnej Anglii praktykuje się zwyczaj turlania jaj: jaja ugotowane na twardo są turlane po zboczu i jajo, które najdalej się sturla wygrywa.

W Anglii istnieje także inny obyczaj, polegający na trzymaniu ugotowanego jajka w dłoni i uderzania go w jajko przeciwnika, przegranym jest ten, którego skorupka pęknie pierwsza. Inną brytyjską tradycją, którą do dziś się kultywuje jest ukrywanie pisanek, czekoladowych zajączków w różnych zakamarkach domu lub ogrodu; zadaniem dzieci jest znalezienie jak największej liczby ukrytych „skarbów”.

Wielkanocny teatrzyk - idealna zabawa dla dziecka

Zabawa w teatrzyk jest znakomitym sposobem na przezwyciężenie nudy. Dzieci uwielbiają bawić się w świecie fikcji, w którym nie ma żadnych ograniczeń i wszystko jest możliwe. W ten sposób maluch nie tylko rozwija swoją kreatywność, ale także kształtuje swoje umiejętności komunikacyjne. Można kupić lub samemu wykonać „skarpetkowe marionetki”,które będą odgrywały główną rolę w naszym przedstawieniu. Wykorzystajmy do tego skarpetki, różnokolorowe guziki i ścinki materiału. Po wykonaniu marionetek pozostaje nam tylko zabawa według rozmaitych scenariuszy.

Święta wielkanocne to niesamowita okazja do spędzenia czasu z pociechą i nadrobienie wychowawczych zaległości. Posiadanie dziecka to wielka odpowiedzialność, która nierozerwalnie wiąże się z poświęcaniem każdej wolnej chwili. I niech opieka nad maluchem nie ogranicza się tylko do włączenia bajki.

Staraj się urozmaicać brzdącowi czas, wymyślając rozmaite gry i zabawy. Poświęć więcej energii i serca w wychowanie dzieci; włożony wysiłek zaprocentuje w przyszłości w postaci radosnego i kochającego malucha.