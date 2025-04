1. Uczy cierpliwości

Na Mikołaja trzeba czekać cały rok. Dzięki temu szkrab dowiaduje się, że wszystko ma swoją porę, a oczekiwanie, choć bywa trudne, ma sens. A bycie cierpliwym naprawdę się opłaca!

2. Rozwija wyobraźnię dziecka

Mikołaj, jego sanie, renifery i elfy, a do tego symboliczne zostawianie herbaty na balkonie. To wszystko niesamowicie rozwija wyobraźnie dziecka, które wierzy, że gdzieś tam - i to wcale nie tak daleko - jest inny świat.

3. Wprowadza magię

Św. Mikołaj i oczekiwanie na niego to magiczny moment w trakcie świat, na który ze zniecierpliwieniem czeka każde dziecko. To wszyscy dodatkowo uczy, że jeśli czegoś bardzo chcemy, to uda nam się to zdobyć.

4. Przybliża tradycję

Pytania o świętego to doskonały pretekst, aby opowiedzieć smykowi nie tylko historię tej postaci, ale wprowadzić go w inne, świąteczne tradycje. To naprawdę kształci!

5. Zachęca do bycia grzecznym

Choć przekupywanie dziecka prezentami nie jest najlepszym pomysłem, nie ma nic złego we wspieraniu i motywowaniu dziecka do bycia grzecznym. W końcu każdy sposób jest dobry, byleby był skuteczny :)

