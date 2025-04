Wianek komunijny to niezbędny element stroju komunijnego każdej dziewczynki. Jest nie tylko symbolem pierwszej komunii świętej, lecz także doskonałym dodatkiem do fryzury. Zanim zdecydujesz się na zakup wybierz wianek, który będzie idealnie pasował do sukienki i podkreśli urok twojej córki. Przedstawiamy 6 najciekawszych pomysłów na wianki komunijne na 2016 rok.

1. Wianki komunijne okrągłe nowoczesne

Nudzą cię klasyczne kompozycje? Chcesz podarować córce wianek z nutą szaleństwa, dzięki któremu będzie wyróżniała się z tłumu? Zdecyduj się na nowoczesny wianek. Bardzo oryginalne są wianki z kokardkami w pierścieniach udekorowane niedużymi kwiatuszkami, kwiatki z perełką na atłasowym rusztowaniu czy ręcznie zrobione szyfonowe różyczki z ciekawie umocowanymi pręcikami.

2. Wianki komunijne okrągłe klasyczne

Jeśli jesteś zwolenniczką tradycji, zdecyduj się na zakup wianka klasycznego w kształcie okręgu. Taki model nigdy nie wyjdzie z mody, bowiem cechuje go elegancja i wdzięk. Popularne w tym sezonie są kompozycje z wielkim ażurowym kwiatkiem bądź atłasowymi kwiatami z wykończeniem w kształcie korony.

3. Wianki komunijne na koczek

Jeśli zamierzasz uczesać swoją córkę w koczek, kup wianek zaprojektowany specjalnie do tego typu fryzury. To elegancka ozdoba komunijna, która doskonale utrzymuje się na włosach i świetnie akcentuje piękno uczesania. Szczególnie polecane są atłasowe różyczki przetkane bukiecikami z perełek czy koszyczki.

4. Półwianki komunijne

Jeśli szukasz wianka, który w subtelny sposób podkreśli wyjątkowość pierwszej komunii świętej, najlepszy będzie półwianek. To oryginalna, a zarazem niezwykle dziewczęca ozdoba. Bardzo efektownie prezentują się półwianki w stylu włoskim (na czoło) oraz półwianuszki z konwaliami i szklanymi perełkami w tiulowym zdobieniu.

5. Przypinki komunijne

Uważasz, że dodatek do sukienki komunijnej nie powinien być przesadny? Wianek to według ciebie zbyt rzucający się w oczy element stroju na komunię? Wybierz przypinkę! Ten pomysł doskonale sprawdzi się zarówno na rozpuszczonych, jak i spiętych włosach. Możesz kupić przypinkę ekstrawagancką, np. z długą dekoracją szyfonową czy w kształcie wężyka, albo subtelniejszą - kwiat chryzantemę.

6. Opaski komunijne

Opaska to ozdoba, którą z pewnością na co dzień nosi twoja córka. Warto wybrać ten pomysł na wianek chociażby z tego względu. Dziewczynka po prostu będzie się w nim czuła komfortowo. Możesz wybrać opaskę komunijną zdobioną kwiatami na całej długości bądź miejscami. Niezwykle efektownie prezentuje się kwiat jabłoni z cekinami.

