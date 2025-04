Nie wydasz też na niego tyle, ile musiałabyś, zamawiając podobną ozdobę w kwiaciarni. Łącznie na materiały do tego wianka wydałam zaledwie 27 złotych.

Reklama

Zamiast kupować wianek komunijny wykonany ze sztucznych elementów, wykonaj go sama z żywych kwiatów. Gwarantujemy, że efekt zachwyci każdą 10-latkę, a ty będziesz dumna ze swojego dzieła. Możesz też stworzyć opaskę z kwiatów na nadgarstek dla siebie - dopasuj kolorystykę do swojej komunijnej stylizacji.

Do przygotowania wianka potrzebujesz:

20 gałązek miniaturowych goździków w dwóch kolorach,

zielone listki (np. miętę, melisę),

białą taśmę malarską,

ozdobną wstążkę (ok. 1 metr),

opaskę do włosów.

Komunijny wianek z żywych kwiatów krok po kroku:

1. Przygotuj opaskę

Owiń opaskę do włosów białą taśmą malarską. Ja kupiłam najcieńszą o szerokości 2 cm — jest najwygodniejsza do owijania. Zamiast taśmy malarskiej można też użyć typowej taśmy florystycznej w kolorze ciemnozielonym albo od razu kupić opaskę w kolorze białym i jej w ogóle nie owijać. Mnie się akurat to nie udało, więc użyłam taśmy malarskiej.

2. Umocuj wstążkę

Wybierz w pasmanterii ładną ozdobną wstążkę lub koronkę – taką, która będzie idealnie pasowała do sukienki komunijnej. Kup jej około 1,5 metra. Taka długość wystarczy, aby zawiązać ładną kokardę, gdy wianek będzie już gotowy. Przetnij wstążkę na pół i każdy jej kawałek przytwierdź za pomocą taśmy malarskiej do końcówek opaski. Zwróć uwagę na to, aby dobrze się trzymała.

3. Wykonaj wianek

Odetnij kwiatki od gałązki, tak aby ich łodyżki miały długość około 4-5 cm. Taśmą malarską przyklejaj po 2-3 goździki do opaski. Czynność powtarzaj, aż cała opaska nie zostanie pokryta kwiatami. Pamiętaj też, aby co jakiś czas dodawać do wianka zielone akcenty – ja użyłam liści goździków i melisy.

Do wykonania wianka komunijnego możesz użyć dowolnych, drobnych kwiatów. Oprócz miniaturowych goździków doskonale sprawdzą się:

konwalie,

margerytki,

gipsówka,

rumianki.

Artykuł pierwotnie opublikowany 04.04.2018.

Reklama

Czytaj także: Paznokcie na komunię - 5 modnych wzorów i kolorów34 pomysły na ciasta na komunięMądre prezenty na komunię