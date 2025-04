Fot. Fotolia

Przez cały rok żyjemy w pośpiechu, ale sezon wakacyjny, kiedy smakowite owoce i warzywa kuszą na każdym kroku – sprzyja pozytywnym zmianom w diecie.

Dlaczego na wakacjach warto uczyć dziecko zasad zdrowego odżywiania?

Kształtowanie postaw żywieniowych u dzieci i młodzieży w ciągu roku szkolnego nie jest sprawą prostą. Niezdrowe przekąski kupowane przed rozpoczęciem lekcji, zjadane w pośpiechu słodycze i fast-foody, nieregularne posiłki – tak często wygląda dieta młodego pokolenia. Na brak czasu cierpią zarówno rodzice, jak i obłożone wieloma obowiązkami szkolnymi dzieci. Dlatego też okres wakacyjny warto wykorzystać na wprowadzanie zmian, które mogą realnie wpłynąć na dietę młodych ludzi.

Wakacje: naucz dziecko pić wodę!

Młodzi ludzie zazwyczaj mają niespożyte pokłady energii. W czasie wakacji szczególnie chętnie wykorzystują je np. jeżdżąc na rowerze, pływając czy grając w piłkę nożną. Gdy zwiększonemu wysiłkowi towarzyszą upały, nie można zapominać o piciu wody w dużych ilościach. Nie należy zastępować jej słodkimi napojami gazowanymi, które zawierają puste kalorie i sztuczne barwniki, nie nawadniając przy tym organizmu w optymalny sposób. Rodzice butelkę wody powinni nosić zawsze przy sobie, dbając tym samym o stałe uzupełnianie płynów u siebie i swoich pociech.

Wyjazd całą rodziną na wakacje to czas, kiedy kontakty domowników niewątpliwie zacieśniają się. Dzieci są bacznymi obserwatorami i w naturalny sposób przyswajają zachowania rodziców, traktując ich jako wzór do naśladowania. Dlatego też niezwykle istotne jest, by pokazywane na co dzień modele żywienia były właściwe.

Wakacje: zdrowe przekąski zamiast fast foodów

Warto, by rodzice sięgali po przekąski odżywcze i smaczne zarazem. Niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na rodzinny urlop, czy np. wysyłamy dziecko na kolonie, pamiętajmy o tym, by spakować przekąski naturalne. Zamiast tradycyjnych chipsów – wybierajmy te z suszonych owoców i warzyw bez dodatku konserwantów. Są smaczne i pozbawione sztucznych dodatków.

Wakacje i podróże to nie tylko czas eksploracji nowych miejsc, lecz także możliwość odkrywania smaków, degustowania lokalnych specjałów czy potraw regionalnych, do czego szczególnie należy zachęcać dzieci. Choć mówią, że najtrudniejszy pierwszy krok, zmieniając nawyki żywieniowe najlepiej zacząć od podstaw, czyli dobrej diety, która doda nam pozytywnej energii. Czyż nie od tego właśnie są wakacje?

