Wakacje z dzieckiem na wodą - co wziąć do zabawy

Weekend nad jeziorem, wypoczynek nad morzem lub wczasy nad oceanem? Bez akcesoriów do wody ani rusz! Podpowiadamy, co spakować do walizki, kiedy planujemy wypoczynek nad wodą z dzieckiem.



Reklama

fot. Fotolia



[CMS_PAGE_BREAK:1. Okulary do pływania]



1. Okulary do pływania

Podczas zakupu kieruj się rozmiarem, rodzajem uszczelek i zastosowanymi szkłami. Podstawowe modele można kupić już od 20 zł. Najważniejsze, by okulary przylegały dokładnie do twarzy, a uszczelki nie przepuszczały wody.

[CMS_PAGE_BREAK:2. Pływaczki lub kamizelka]



2. Pływaczki lub kamizelka

Pływaczki lub kamizelka do nauki pływania to must-have dla najmłodszych. Dzięki powietrzu znajdującemu się wewnątrz, umożliwia unoszenie się na powierzchni. Dzięki temu dziecko czuje się pewniej w wodzie, a ty unikasz stresu.

[CMS_PAGE_BREAK:3. Deska]



3. Deska

Deska jest niezastąpiona przy nauce pływania. Z reguły jest wykonana z nienasiąkającego wodą materiału. Pomaga utrzymać prawidłową pozycję, szkolić technikę poruszania się w wodzie i utrzymywania się na jej powierzchni.

[CMS_PAGE_BREAK:4. Maska do nurkowania]



4. Maska do nurkowania

Maska musi być szczelna, ma przylegać do twarzy i powinna mieć szeroki kąt widzenia. Maski dostępne są w różnych rozmiarach, wybieranych pod kątem szerokości twarzy, a w przypadku dzieci - także wieku.

[CMS_PAGE_BREAK:5. Fajka do snorkelingu]



5. Fajka do snorkelingu

Fajka pozwala podziwiać bogactwo dna spod powierzchni wody. Najprostsze modele będą posiadać silikonowy ustnik, sztywną konstrukcję i zawór ograniczający wlewanie się wody. Im bardziej profesjonalny sprzęt, tym zaworów będzie więcej.

[CMS_PAGE_BREAK:6. Pianka do nurkowania]



6. Pianka do nurkowania

Przy wybieraniu pianki, trzeba wziąć pod uwagę temperaturę wody, w której najczęściej będziemy nurkować. Na wody zimne polecane są pianki o grubości 5mm – 7mm, a na wody ciepłe pianki 1mm-3mm.

[CMS_PAGE_BREAK:7. Buty do wody]



7. Buty do wody

Buty do wody są niezbędne, gdy zamierzamy chodzić po kamienistym podłożu. Poprawiają przyczepność, zapobiegają ślizganiu się, a do tego chronią stopy przed urazami.

Reklama

Na podstawie informacji prasowej Agito.pl