Świat Młodych Badaczy to kwintesencja sformułowania „nauka przez zabawę”. Już od ponad 12 lat firma Henkel pomaga dzieciom ze szkół podstawowych w odkrywaniu fascynującego świata doświadczeń z zakresu przedmiotów ścisłych. Podczas zajęć uczniowie mieli okazje wcielić się w naukowców i pod czujnym okiem nauczycieli przeprowadzać ciekawe eksperymenty. Do dziś już niemal 91 tysięcy dzieci z kilkunastu krajów z całego świata wzięło udział w podobnych warsztatach. W grupie tej jest ponad 8 tysięcy uczniów z Polski, a dokładnie ze szkół w miejscowościach, gdzie znajdują się oddziały Henkla.

Odkryjcie wspólnie fascynujący świat nauki

W tym roku Świat Młodych Badaczy dodatkowo oferuje rodzicom doświadczenia do przeprowadzenia z dziećmi w domu. Właśnie dla nich stworzona została dedykowana strona internetowa, na której znaleźć można przykłady ciekawych i bezpiecznych doświadczeń, jakie można wykonać w domu.

Materiały są bezpłatne i pozwalają opiekunom wcielić się w rolę przewodnika i poprzez wspólne eksperymenty pokazać swojemu dziecku, jak fascynujący jest świat nauki. Jak zrobić klej ze skrobi? Która ciecz jest niezwykła? Czy można ugotować wodę w folii? Teraz rodzice i dzieci mogą sprawdzić to razem!

Eksperymentowanie ma duże znaczenie dla samodzielności dziecka. Nie tylko w naturalny sposób nabywa ono wiedzę, ale gdy jest w stanie osiągnąć założony rezultat, doświadcza satysfakcji i smaku sukcesu. To wzmacnia w nim poczucie wiary we własne możliwości. Ponadto ćwiczy koncentrację w angażujący sposób. Tego rodzaju zabawa świetnie rozwija także procesy logicznego myślenia i wyciągania wniosków. To umiejętności bezcenne na każdym etapie życia człowieka, dużo ważniejsze niż szkolna, książkowa wiedza. Nie zapominajmy też o najprostszej, ale być może najważniejszej kwestii – nauka w formie zabawy jest przyjemnością. Dziecko nie musi tego robić, ale chce, gdyż sprawia mu ona radość i satysfakcję. Tym bardziej, jeśli jest to jednocześnie czas spędzany z rodzicem – tłumaczy Ewa Sękowska-Molga, psycholog dzieci i młodzieży.

Jak sprawić, by drobinki były posłuszne?

O co chodzi? Zaraz się dowiecie! Badacze, do dzieła!

Potrzebne będą:

płaskie naczynie,

woda,

pieprz mielony,

kropla płynu do zmywania lub mydła w płynie,

pomoc drugiej osoby!

No to zaczynamy!

Do czystego, szerokiego naczynia nalej wodę. Na powierzchnię wysyp drobno zmielony pieprz.

Palec zwilż płynem do zmywania, a następnie przyłóż go do powierzchni wody. Drobinki pieprzu gwałtownie odsuną się ku brzegom naczynia.

Czy wiecie dlaczego tak się dzieje? Cząsteczki wody łączą się ze sobą specjalnymi wiązaniami – trochę tak, jakby trzymały się „za ręce”. Kiedy nalewamy wodę do szklanki i jest jej już bardzo dużo, cząsteczki starają się, by żadna z nich nie wydostała się poza naczynie i trzymają się mocno. To dlatego możliwe jest nalanie wody do naczynia „z górką” – czyli nieco więcej, niż można by się spodziewać. Spróbuj nalać możliwie najwięcej wody do szklanki i przyjrzyj się temu zjawisku. Nazywamy je napięciem powierzchniowym. Płyn do zmywania lub mydło powoduje, że cząsteczki wody trzymają się siebie słabiej i oddalają się od siebie. Napięcie powierzchniowe zostaje wtedy zmniejszone – to dlatego w momencie, kiedy dodajemy płyn do mycia naczyń lub mydło, drobinki pieprzu uciekają w kierunku brzegów naczynia. Zjawisko to powszechnie wykorzystujemy podczas zmywania naczyń – płyn zmienia napięcie wody, a w efekcie łatwiej dociera do brudu i go usuwa.

Wszystkie informacje o programie oraz pomysły na domowe eksperymenty można znaleźć na stronie: https://www.henkel-swiatmlodychbadaczy.pl/dla-rodzicow.

Pomysłodawcą tego eksperymentu jest pan Wiktor Niedzicki, popularyzator nauki, dziennikarz, wykładowca akademicki, z wykształcenia fizyk, który wspiera polską edycję projektu „Świat Młodych Badaczy.”