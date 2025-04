Wiek, w którym statystyczna Polka decyduje się, by zostać matka po raz pierwszy rośnie. Kobiety coraz częściej odkładają decyzję o macierzyństwie na później. W dużej mierze wynika to ze współczesnego stylu życia: chęci zdobycia przez kobietę wykształcenia, dobrej pracy i ustabilizowanej sytuacji bytowej. To wszystko sprawia, że Polki rodzą swoje pierwsze dziecko coraz później.

W jakim wieku Polki rodzą pierwsze dziecko?

Polka zostaje matką po raz pierwszy w wieku 27 lat (dane Eurostatu za 2016 rok). Od lat utrzymuje się tendencja na coraz późniejsze macierzyństwo. W 1997 roku statystyczna Polka rodziła swoje pierwsze dziecko w wieku 24 lat. W 2002 roku - już w wieku 25 lat. W 2008 roku wiek wzrósł do 26 lat, by w 2015 roku sięgnąć 27 lat.

Choć wiek, w którym Polki zostają matkami po raz pierwszy stale rośnie, to nasze rodaczki nadal są jednymi z najmłodszych matek na tle Europy. Wcześniej dzieci rodzą tylko przedstawicielki czterech krajów: Bułgarii, Rumunii, Łotwy i Słowacji. Z kolei najpóźniej matkami zostają Włoszki, które na pierwsze dziecko decydują się w wieku 30,8 lat. Tuż za nimi są Hiszpanki, które po raz pierwszy rodzą w wieku 30,7 lat. Średnia w Unii Europejskiej to 28,9 lat.

Ile dzieci ma statystyczna Polka?

Według danych Eurostatu, współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,39 (2016 rok). Oznacza to, że na statystyczną Polkę przypada nieco ponad jedno dziecko. Współczynnik dzietności służy do określania liczby dzieci, urodzonych przez jedną kobietę w wieku rozrodczym. Współczynnik dzietności Polek jest jednym z najniższych w Europie. Niższy wynik uzyskano jedynie w Portugalii, gdzie na jedną kobietę przypada 1,31 dziecka. Średnia w Unii Europejskiej to 1,6.

