Kwas DHA a odporność

DHA ma korzystny wpływ na układ immunologiczny. Dodaje mocy w walce z bakteriami i wirusami, które są przyczyną zachorowań na różnego rodzaju infekcje. Badanie przeprowadzone w 2010 roku z udziałem dzieci wykazało, że systematycznie podawanie DHA z alg (Life’s DHA) przez cały rok zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych o ponad 70%.

Składniki odżywcze wzmacniające odporność są szczególnie istotne w okresie jej kształtowania się oraz osłabienia. Powinny być zatem uwzględnione w diecie niemowląt i małych dzieci, których układ immunologiczny osiąga dojrzałość i „moc” dopiero w wieku kilku, a nawet kilkunastu lat, zależnie od warunków, w jakich się rozwija.

"DHA ma tę szczególną właściwość, że przyjmowany przez kobiety w ciąży przenika z krwią pępowinową przez łożysko do płodu. W ten sposób przyszła mama zapewnia swojemu maluchowi odpowiedni poziom tego składnika. W okresie laktacji DHA dostarczane jest natomiast niemowlęciu w mleku kobiecym. Jeśli maluch karmiony jest piersią, w celu wzmocnienia odporności eksperci rekomendują dodatkowo podawanie witaminy D, która nie kumuluje się w naturalnym pokarmie "– mówi Agnieszka Pawłowska-Wypych. Po ukończeniu 1. r.ż. sprzymierzeńcami odporności malucha stają się również cynk, witamina C oraz naturalny miód.

Kto powinien suplementować kwas DHA?

Nie tylko maluchy potrzebują wzmocnienia odporności. Również dorośli miewają okresy jej osłabienia. Dotyczy to szczególnie osób:

często chorujących,

żyjących w dużym stresie,

przemęczonych i ciężko pracujących,

w podeszłym wieku.

Oprócz DHA, witaminy D i C oraz cynku, dorośli mogą wzmacniać swój układ immunologiczny uzupełniając dietę o odpowiednią ilość witaminy B6 i B12, które wpływają m.in. na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia oraz selen i rutynę. "Rutyna wykazuje silne działanie przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi objawy infekcji i zapobiega przeziębieniom. Selen przyczynia się natomiast do zwiększenia ilości ciał odpornościowych – Limfocytów T – we krwi, przyspieszając tym samym reakcję immunologiczną naszego organizmu i wspierając go w walce z infekcjami" – podkreśla biotechnolog Agnieszka Pawłowska-Wypych.

Wybierając dla siebie lub dla swojego dziecka preparat do codziennego stosowania, zwróćmy uwagę:

Czy zawiera rekomendowane przez ekspertów dawki aktywnych składników?

Czy zawarte w nim składniki mają udowodniony w badaniach naukowych wpływ na zdrowie?

Czy składniki pozyskane są z bezpiecznych dla zdrowia źródeł?

Czy preparat jest odpowiedni dla wrażliwej grupy konsumentów: niemowląt, małych dzieci, osób starszych?

Jaka jest jego skuteczność, tj. czy zawarte w nim aktywne składniki mają formę sprzyjającą wchłanianiu przez nasz organizm?

