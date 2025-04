Choroba dziecka to trudny czas nie tylko dla malucha, ale dla całej rodziny - pomijając już oczywiste kwestie objawów, konieczności podawania leków, zbijania wysokiej gorączki, uciążliwych nebulizacji czy nieprzespanych nocy, pojawia się jeszcze inna sprawa. Pozachorobowa, ale równie paląca. NUDA. Ogromna. Wszechogarniająca. Bezbrzeżna.

Reklama

Gdy najbardziej uciążliwe objawy ustaną, ale wyjście z domu jeszcze nie jest możliwe, zarówno rodzice, jak i dzieci, są zazwyczaj na skraju wytrzymałości. Cały znany repertuar zabaw dawno wyczerpany, wszystkie kreatywne książeczki z zadaniami wypełnione, a końca rekonwalescencji nie widać... Redakcja Polki.pl nadchodzi z pomocą - przedstawiamy skondensowaną listę zabaw, w które można się bawić z chorym dzieckiem.

Spis treści:

W domu mamy zazwyczaj ograniczone pole do popisu, jeśli chodzi o wszelkie zabawy ruchowe. Dopóki dziecko jest osłabione, nie stanowi to problemu. Ale jak zapewnić wysiłek fizyczny maluchowi, który wprawdzie jest jeszcze cały pokryty plamami ospy, ale już znudziło mu się leżenie w łóżku? Duży karton może stać się wymarzonym pojazdem - statkiem kosmicznym, wozem strażackim albo śmieciarką. Najpierw wspólnie ozdóbcie karton: możecie namalować koła pojazdu, okna, światła, itp. A potem... spraw frajdę maluchowi i przewieź go po całym mieszkaniu!

Kiedy twoja pociecha oglądała ostatnio rodzinny album ze zdjęciami? W czasach, gdy większość fotek przechowujemy na telefonach, to może być prawdziwa podróż w czasie. A może obejrzycie wspólnie film z jakiejś uroczystości, np. wesela rodziców? To dobra okazja do wielu wspomnień i rozmów.

Lepienie z plasteliny pewnie dawno macie już za sobą, jeśli chodzi o sprawdzony repertuar zabaw w domu z dzieckiem. Ale to wcale nie jest jedyna możliwość, jeśli chodzi o kreatywne masy sensoryczne. Skorzystaj z naszych pomysłów na:

To zabawa plastyczna, którą wiele z nas pamięta z dzieciństwa. Wystarczy kilka ziemniaków i dość ostry nożyk, aby stworzyć pieczątki, dające nieskończone możliwości zabawy. No i oczywiście farby, aby później stało się możliwe odbijanie kolorowych kształtów.

fot. Pieczątki z ziemniaka/Adobe Stock, Rico

Stare czasopisma czy gazetki reklamowe marketów, tworzą duże pole dla wyobraźni. Szczególnie, jeśli twoje dziecko potrafi już posługiwać się nożyczkami. Możesz dawać mu rozmaite zadania - np. stworzenie menu restauracji, wymyślenie wymarzonej listy zakupów albo po prostu wyklejenie kolażu. Macie czasopismo ogrodnicze? Świetnie, niech wyklei kwiatami wymarzony ogród!

Dla niektórych rodziców brzmi to jak czyste szaleństwo, ale wielu może docenić magiczną prostotę tego pomysłu. Chociaż hasło: no to posprzątaj zabawki!, raczej nie zadziała cudów, mamy na myśli coś zupełnie innego. A może wystarczy zwykły spryskiwacz do kwiatów z czystą wodą, aby fronty w twojej kuchni na nowo zalśniły? Wiele dzieciaków uwielbia dorosłe narzędzia, więc powierzenie im myjki czy podobnego sprzętu, będzie stanowić ogromną atrakcję.

Nawet najzwyklejsze zabawy mogą stać się ogromną atrakcją, jeśli dodamy im niezwykłej otoczki. Czy układaliście kiedyś LEGO w bazie? Albo kolorowaliście obrazki na domowym pikniku? Czasem nie trzeba dużo do szczęścia i piknik w salonie, albo baza w przedpokoju, może stać się scenerią ciekawych zabaw.

Chyba wszyscy znają popularny teleturniej, w którym zadaniem uczestników jest rozpoznawanie poszczególnych utworów. Przygotuj playlistę piosenek, które dobrze zna twoje dziecko i zagrajcie! Oczywiście, nikt nie każe przedszkolakowi odszyfrowywać melodii po jednej nutce, ale kto wie, czym zaskoczy cię twoja pociecha ;-)

Reklama

Czytaj także:

20 zabawek za mniej niż 20 zł

Zabawy dla dziecka, którego rodzic pracuje zdalnie