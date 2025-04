Chcesz zadbać o wrażliwą skórę malucha? Poszukujesz chusteczek, które zawierają jedynie naturalne składniki? Takich, które są przyjazne i dla dziecka i dla planety? Z pomocą przychodzi marka WaterWipes®. Jej chusteczki dla najmłodszych WaterWipes®Textured Clean w nowej, odświeżonej wersji przeznaczone również dla dzieci, które są odstawiane od piersi, mają rozszerzoną dietę czy zaczynają przyjmować pokarmy stałe. Produkty są delikatne dla skóry i zawierają tylko trzy naturalne składniki. Czym jeszcze się wyróżniają i czy są skuteczne? Sprawdźcie.

Reklama

Najprostszy i najkrótszy skład na świecie

Młode mamy, które każdego dnia mierzą się z wieloma zadaniami, potrzebują niezawodnych produktów. Marka WaterWipes® wydaje się doskonale to rozumieć. Chusteczki nawilżane dla dzieci WaterWipes® Textured Clean zawierają tylko trzy składniki (99.9% wody oraz naturalne, delikatne substancje myjące: kroplę ekstraktów roślinnych i wyciąg z mydlnicy lekarskiej) i żadnych sztucznych aromatów, siarczanów czy barwników. Są uznawane za hipoalergiczne i czystsze niż wacik nasączony wodą. Świetnie sprawdzą się dla dzieci odstawianych od piersi i ruchliwych. Co ważne, chusteczki są teksturowane dla lepszego usuwania zabrudzeń ze skóry starszych dzieci z rozszerzoną dietą. Będą służyć ci do oczyszczania i pielęgnacji buzi, pupy, rączek dzieci i niemowląt, ale także do oczyszczania skóry dłoni czy twarzy w trakcie przewijania.

Produkty są w 100% biodegradowalne*. Wykonano je z wiskozy, czyli odnawialnego materiału roślinnego, który jest nie tylko miękka w dotyku, ale również chłonna i bardzo wytrzymała. Nie musisz więc się obawiać, że chusteczki zaczną rozrywać się w rękach w czasie wycierania czy przewijania. Nie były testowane na zwierzętach i nie zawierają żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Co ważne, posiadają Atest Krajowego Stowarzyszenia Atopowego Zapalenia Skóry.

Test chusteczek WaterWipes®

Marka WaterWipes® postanowiła zapytać swoje klientki, jak oceniają chusteczki dla dzieci WaterWipes® Textured Clean. Influencerki – które są młodymi mamami i żyją intensywnie – sprawdziły działanie chusteczek w swoich domach. Młode mamy miały sprecyzowane oczekiwania.

Jak influencerki oceniły chusteczki dla dzieci?

Dziewczyny nie miały wątpliwości, że chusteczki WaterWipes® Textured Clean ułatwiają codzienne życie. Zgodnie przyznały, że nie wyobrażają sobie bez nich pielęgnacji malucha i zawsze mają je przy sobie. Były też zachwycone prostym, bezpiecznym składem. Teraz już nie boją się bałaganu, bo wiedzą, jak łatwo mogą sobie z nich poradzić. Zobaczcie ich opinie!

Chusteczki WaterWipes® pomagają nam od lat. Nie wyobrażam sobie wyjść z domu z dziećmi, zapominając o nich. Są jak moja trzecia ręka, pomagają mi zawsze w najbardziej ekstremalnych wyzwaniach np. kiedy zajadamy się lodami (…)Tekstura jest idealna i radzi sobie nawet z największym wyzwaniem. Są wykonane z wiskozy i mają 99,9 % wody + kroplę ekstraktu owocowego z wyciągiem z orzechów mydlanych. Nie podrażniają, wiem z doświadczenia – ocenia Sońka Kamińska.

To właśnie w takich sytuacjach jak np. podczas spędzania dnia na plaży świetnie sprawdzają się nawilżane chusteczki WaterWipes® Textured Clean. Są przyjazne dla wrażliwej skóry dziecka, a ich teksturowana powierzchnia pomaga w usuwaniu nawet większych zabrudzeń. Nie tylko z rączek ale również z podłogi – podkreśla Tati Tastes.

Odkąd nasz synek stał się bardziej aktywny i zaczął samodzielnie jeść, chusteczki WaterWipes® weszły w skład naszego wyprawkowego #musthave. Stosujemy je od samego początku – są wydajne i mają bardzo dobry skład. Jako jedyne nie powodują podrażnień na skórze naszego syna – przekonuje momandbobo.

Większe zabrudzenia, brudna buźka, czy rozlana farbka? Z chusteczkami WaterWipes® Textured Clean nie mam już powodu do stresu. Są to najczystsze na świecie chusteczki wykonane z wiskozy (…) Dla mnie bardzo ważne jest to, że w pełni składają się one z produktów pochodzenia roślinnego . Zawsze mam w torebce opakowanie WaterWipes®, które wiele razy pomogły nam w awaryjnych sytuacjach – zachwala Monika Dębska.

Cenię wolność Iwy. Uwielbiam, gdy rozmazuje plastelinę czy skaczę po kałużach. Wszystkie te małe akty kreatywności stanowią podstawę dla wewnętrznego ognia wyobraźni. Jednak przy takich przygodach zawsze towarzyszą mi wierni asystenci – chusteczki nawilżane WaterWipes® Textured Clean, które pomagają chronić skórę malucha, jednocześnie ułatwiają usuwanie codziennych zabrudzeń – komentuje katyaslayr.

Macierzyństwo przy dwójce dzieci to całkiem inny wymiar. Staramy się, aby żadne z nich nie czuło się odrzucone, dlatego angażujemy Maję praktycznie w każde zajęcie związane z maluszkiem. Wiąże się to z niemałym bałaganem. Podczas karmienia Gajeczki muszę mieć przy sobie chusteczki nawilżane, by wycierać jej buźkę, rączki, oraz stolik. Temu mogą sprostać jedynie chusteczki WaterWipes®Textured Clean, które dzięki teksturowanej powierzchni oczyszczą delikatną buźkę malucha nie podrażniając skóry, ale również usuną zabrudzenia z powierzchni stolika – ocenia Roksana Stefanek.

Jako rodzic lubiący czystość nie muszę już przerywać najlepszej zabawy, aby umyć dziecku rączki czy buzię. Chusteczki WaterWipes® jako jedyne na świecie zawierają 99,9% wody w składzie i kroplę ekstraktu owocowego z wyciągiem z orzechów mydlanych, dlatego wiem, że są bezpieczne dla moich dzieci. Powstały z myślą o ich delikatnej skórze, lecz świetnie nadadzą się również do wytarcia nawet trudniejszych zabrudzeń z powierzchni blatu lub podłogi – przekonuje happyxmotherhood.

Jak same widzicie, chusteczki WaterWipes® Textured Clean świetnie sprawdzają się na co dzień i do zadań specjalnych. Są bezpieczne dla dzieci i wygodne w użyciu. Wy też koniecznie je wypróbujcie! Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://www.waterwipes.com/pl/pl.

Reklama

* Twierdzenie dotyczy wyłącznie samych chusteczek i nie uwzględnia całego cyklu życia produktu ani opakowania z tworzywa sztucznego. Chusteczki wykonano z regenerowanej celulozy (wiskozy) na bazie pulpy drzewnej.