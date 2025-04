AZS dotyka od 15 do 25 proc. dzieci oraz od 2 do 8 proc. dorosłych. Eksperci wskazują, że jest to choroba cywilizacyjna, która ma również podłoże alergiczne. Atopicy wykazują bowiem znacznie większą niż osoby zdrowe skłonność do rozwoju uczuleń w reakcji na powszechne alergeny środowiskowe. Najczęstsze, dotkliwe objawy Atopowego Zapalenia Skóry to mocne przesuszenie, podrażnienie, zaczerwienienie, uczucie ściągnięcia i dominujący świąd. W związku z tym, absolutnym priorytetem w leczeniu i pielęgnacji skóry atopowej jest szybka poprawa codziennego komfortu życia chorych. Potwierdzają to badania, według których pacjenci z AZS jako najważniejsze ze swojego punktu widzenia wymieniają m.in.: jak najszybsze pozbycie się świądu [96 proc.], poprawę stanu skóry [88 proc.] oraz nawilżenie i ukojenie, które w konsekwencji przyniesie brak pieczenia i bólu [83 proc.].

Kwas glicyryzynowy i moc oleju z czarnuszki

– Wyzwaniem w pielęgnacji skóry atopowej jest przerwanie tzw. „błędnego koła”, w przypadku którego od przesuszenia i świądu poprzez drapanie może dochodzić do nadkażania skóry, a w konsekwencji – do kolejnych, uporczywych dolegliwości – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Priorytetem jest więc możliwie najszybsze złagodzenie nieprzyjemnych dolegliwości – świądu, pieczenia i uczucia ściągnięcia. Dlatego w przypadku AZS w codziennej pielęgnacji niezwykle ważna jest maksymalna dbałość o prawidłową pielęgnację a dokładniej mówiąc o systematyczne stosowanie emolientów. Bardzo skuteczne w łagodzeniu objawów AZS jest połączenie składników o działaniu przeciwzapalnym, takich jak kwas glicyryzynowy i olej z czarnuszki, wspomaganych przez alantoinę oraz pantenol. Olej z czarnuszki wzmacnia barierę ochronną skóry, co ogranicza przenikanie do niej substancji drażniących, natomiast kwas glicyryzynowy zmniejsza świąd, hamując wydzielanie leukotrienów oraz redukuje mediatory stanu zapalnego. Dla osób zmagających się z AZS to składniki na wagę złota – dodaje.

Jak wskazują badania kliniczne przeprowadzone na zlecenie Empire Pharma, 84 proc. dorosłych chorych na AZS dostrzegło poprawę swojego stanu skóry po stosowaniu Emulsji i Balsamu ATOPIC SKIN marki SOLVERX®, a 88 procent dorosłych wskazało, że Emulsja do mycia wpływa na odzyskanie komfortu w przypadku skóry zmienionej chorobowo [badanie przeprowadzone w ostatnim kw. 2021 roku w Dermoklinice Centrum Medycznym w Łodzi, 50 uczestników: 25 dorosłych i 25 dzieci z objawami klinicznymi AZS]. 96 proc. dorosłych uczestników badań klinicznych wskazało z kolei, że używanie balsamu ATOPIC SKIN SOLVERX® zmniejszyło w ich przypadku objawy suchości skóry.

Ukojenie i eliminacja podrażnień

Jednym z kluczowych wyzwań w przypadku skóry atopowej jest eliminacja podrażnień. Konsekwencją ich występowania, oprócz pieczenia i znacznego dyskomfortu, jest wzmożona podatność skóry na zakażenia bakteryjne. – Badania kliniczne przeprowadzone na zlecenie Empire Pharma wykazały, że aż 92 proc. dorosłych uczestników zauważyło zmniejszenie objawów podrażnień skóry po zastosowaniu Balsamu ATOPIC SKIN SOLVERX® z kwasem glicyryzynowym, olejem z czarnuszki i kwasem laktobionowym. Marka SOLVERX® oparta została na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na rynku gabinetowym. Kwasy o właściwościach terapeutycznych, w tym właśnie kwas glicyryzynowy, są wysoko cenione przez kosmetologów oraz dermatologów i powszechnie wykorzystywane w zabiegach kojących dla skóry bardzo wrażliwej. Teraz stały się także podstawą profesjonalnej pielęgnacji domowej – mówi Agnieszka Kowalska.

Maksymalne wydłużenie remisji

Eksperci wskazują, że Atopowe Zapalenie Skóry charakteryzuje się naprzemiennie występującymi okresami zaostrzeń i remisji. Według badań, atopicy określają wydłużenie okresu remisji jako jeden z absolutnych priorytetów [82 proc osób chorych na AZS]. Zdaniem dermatologów, drogą do osiągnięcia tego celu jest m.in. systematyczne stosowanie emolientów. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego emolienty stanowią podstawę każdego schematu leczniczego w AZS. Co jeszcze jest istotne? – Przede wszystkim, unikajmy skrajności. Skórze atopowej nie służą szorstkie ubrania, pachnące kosmetyki i środki do prania, gorące lub bardzo zimne kąpiele, namaczanie oraz niedelikatne wycieranie ciała po myciu. Łagodne działanie to zdecydowanie must-have skóry atopowej. Do codziennego postępowania pielęgnacyjnego należy włączyć nawyki, które będą wspierały moc odpowiednio dobranych składników aktywnych – wskazuje Agnieszka Kowalska.

EMULSJA DO MYCIA SOLVERX® ATOPIC SKIN

Łagodząca podrażnienia emulsja pod prysznic stworzona z myślą o potrzebach skóry atopowej, łuszczycowej i bardzo suchej. Dzięki zastosowaniu naturalnych składników wyróżnia się niezwykłą delikatnością. Kwas glicyryzynowy posiada silne właściwości kojące. Łagodzi podrażnienia, stany zapalne skóry oraz swędzenie. Działa antybakteryjnie i skutecznie nawilża. Z kolei olej z czarnuszki zmniejsza nasilenie stanów zapalnych i wspiera proces gojenia się ran. Produkt jest odpowiedni dla dorosłych i dzieci od pierwszego dnia życia. Przywraca komfort skórze atopowej.

Pojemność: 250 ml, 500 ml

Cena: 44 zł, 66 zł

BALSAM DO CIAŁA SOLVERX® ATOPIC SKIN

Balsam do ciała ATOPIC SKIN to emolient 3 generacji dla dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia.

Przywraca komfort skórze atopowej, suchej i bardzo suchej. Zmniejsza świąd, łagodzi objawy podrażnień oraz suchość skóry*. Swoje działanie zawdzięcza unikalnej kompozycji składników aktywnych – kwasu glicyryzynowego i oleju z czarnuszki. Kwas glicyryzynowy, wykazuje działanie przeciwzapalne, łagodzi świąd, koi podrażnienia skóry oraz wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Olej z czarnuszki regeneruje barierę hydrolipidową naskórka ograniczając odparowanie wody. Formułę aktywną uzupełniają kwas laktobionowy oraz arginina o silnych właściwościach nawilżających. Balsam doskonale się wchłania. Nie zostawia filmu na skórze. Jest bez dodatku składników zapachowych. Przywracający komfort skórze atopowej balsam do ciała przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci od pierwszych dni życia. Zastosowany w preparacie kwas glicyryzynowy wykazuje silnie właściwości kojące. Łagodzi podrażnienia, stany zapalne skóry oraz swędzenie. Działa antybakteryjnie i skutecznie nawilża. Z kolei olej z czarnuszki zmniejsza nasilenie stanów zapalnych i wspiera proces gojenia się ran.

Badania kliniczne* potwierdziły: przywracanie komfortu skórze atopowej u 80% badanych; redukcję świądu u 96% badanych; zapobieganie nawrotom objawów AZS u 68% badanych.

*raport z badania dostępny w siedzibie Firmy, ul. Annopol 17, Warszawa

Pojemność: 200 ml, 400 ml

Cena: 33 zł, 55 zł

